Gelderse boosheid over uitstel drugswet leidt tot Kamervragen

De boosheid en het onbegrip over het uitstel van een wet die designerdrugs moet verbieden, is ook in Den Haag doorgedrongen. ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker stelde vrijdagmiddag Kamervragen gesteld aan demissionair minister Ferdinand Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis. "Zo'n duidelijk signaal van de burgemeesters moeten we niet naast ons neerleggen."

Grote onzin", noemt burgemeester Tanja Haseloop het uitstel van de nieuwe wet. Uit een brief van de demissionaire bewindspersonen bleek dat er geen geld is voor handhaving van een verbod op designerdrugs. "Ik kan me best voorstellen dat er in Amsterdam nu geen geld vrijgemaakt kan worden voor handhaving op 3-MMC, maar laat ons in Oost-Nederland zelf onze eigen afweging maken. Hier is dit een groot probleem, dat ik graag prioriteit zou geven. Verbied het nou eerst, dan kunnen wij handhaven."

Handreiking van de burgemeesters

Dat argument begrijpt Mirjam Bikker van de ChristenUnie goed. In haar vragen neemt ze die stelling letterlijk over, en vraagt ze de minister de keuze te heroverwegen. "Het is duidelijk dat de burgemeesters in Oost-Nederland designerdrugs als een groot probleem zien. Ik heb met veel burgemeesters contact gehad, en ze zeggen allemaal hetzelfde. En de handreiking die zij hier doen, zou genoeg moeten zijn om dit verbod alsnog zo snel mogelijk in te voeren. Laat elke burgemeester lokaal beslissen waar op gehandhaafd wordt, dan is het later altijd nog mogelijk om extra geld vrij te maken, als dat nodig is."

Lachgas

De uitgestelde wet zou ook het gebruik van lachgas aan banden moeten leggen. Diverse Gelderse gemeenten nemen dat verbod nu al op in hun Algemene Plaatselijke Verordening. "Als dat lokaal al geregeld wordt, moeten we in Den Haag niet zo bang zijn voor een landelijk verbod", benadrukt Bikker. "Met een totaalverbod is handhaven veel gemakkelijker."

'Absoluut troep'

Bikker vindt het belangrijk dat demissionair minister Grapperhaus snel met een antwoord komt. "Zolang designerdrugs niet verboden zijn, geven we een verkeerd signaal af. Dan lijkt het alsof zoiets niet schadelijk is. Maar het is absoluut troep, je raakt er heel snel aan verslaafd en het maakt je kapot. Dat signaal moeten we nu met zijn allen afgeven, dus ik hoop dat we het verbod alsnog zo snel mogelijk kunnen invoeren."