Vitesse-spullen voor bekerfinale onbereikbaar na vondst drugslab

Politie bij de loods in Arnhem die is afgesloten. Daardoor zijn spullen voor de bekerfinale van Vitesse even niet op te halen. Foto: Persbureau Heitink

Arnhemse middenstanders die Vitesse een warm hart toedragen, zijn in verlegenheid gebracht door de inval van de politie in een drugslab in Meinerswijk. In een opslagloods die door de politie hermetisch is afgesloten, staat materiaal voor de bekerfinale van Vitesse. Vrijdag was een actie gepland in de binnenstad rond de finale tussen Vitesse en Ajax. Die actie is afgeblazen.

Sander Wind van Platform Binnenstad Arnhem legt uit: "We wilden Edward Sturing een grote vlag van de finale laten onthullen in de binnenstad, maar dat kan niet, want we kunnen niet bij de hoogwerker die in de afgesloten loods staat. En die hoogwerker hebben we nodig."

Wind haalt zijn schouders op en moet er zelfs een beetje om lachen. "Bijzonder is het wel. Dat je door een drugslab wordt gehinderd, dit hebben we nog nooit meegemaakt. En laat ik duidelijk zijn", zegt Wind er meteen achteraan, "we hebben niks met dat lab te maken."

Er is volgens Wind geen man overboord. "De onthulling doen we over een paar dagen wel. Die gaat echt wel door, hoor."

Specialisten van de politie vielen de loods in Meinerswijk in Arnhem-Zuid donderdagavond binnen. Politiewoordvoerder Thomas Aling spreekt van een van de grootste crystal meth-labs ooit in Nederland ontdekt. Volgens Aling liggen in het Arnhemse pand drugs met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's.

Er is inmiddels een verdachte opgepakt.

