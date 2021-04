Ouders overleden Robert eisen stukken van gemeente Wageningen

Robert overleed vorig jaar in een RIBW-instelling voor beschermd wonen in Wageningen. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Politie en het Openbaar Ministerie (OM) doen nog onderzoek naar zijn dood en het handelen van agenten ter plaatse.

Ook de zorginstelling, crisisdienst én gemeente Wageningen lieten maandenlang onderzoek doen naar wat er voorafging aan het incident. Roberts ouders waarschuwden al lange tijd dat hun zoon niet meer op zijn plek was in de instelling. Zij zijn dan ook uitvoerig gehoord door de onderzoekers.

Zie ook: 'Forse fouten door meerdere instanties', is uitkomst onderzoek naar dood psychotische Robert

Maar toen het rapport eindelijk uitkwam, kregen Roberts ouders alleen de samenvatting van iets meer dan twee A4-tjes. Het volledige onderzoek werd niet gedeeld, vanwege de privacy van de zorgmedewerkers én cliënt, hun zoon.

'Recht op antwoorden'

In de samenvatting staat dat het al lange tijd bergafwaarts ging met Robert en dat er onduidelijkheid was over de rolverdeling tussen crisidienst Pro Persona en woonzorgplek RIBW. De advocaat van Roberts ouders, Richard Korver, heeft de gemeente meermaals verzocht het hele onderzoek aan de ouders te verstrekken. Nu dat al maanden uitblijft, voert hij de druk op.

“Een openbare samenvatting voldoet mogelijk voor een geïnteresseerde burger, maar niet voor een ouder of broer die zijn kind of broer verloren heeft. Zij hebben recht op antwoorden”, zegt advocaat Korver.

De familie heeft aangegeven er geen bezwaar tegen te hebben als delen van het onderzoek geanonimiseerd worden, maar ook dat heeft niet geholpen. Korver: “Mijn cliënten zoeken geen zondebok, maar de waarheid.”

'Een overheid moet transparant zijn'

De advocaat betoogt in zijn brief aan wethouder Leo Bosland dat een overheid transparant moet zijn: “Het doelbewust achterlaten van cliënten in een nevel van onwetendheid is kwalijk en niet in lijn met hetgeen van een goede overheid verwacht kan worden."

Korver heeft de gemeente gesommeerd om het volledig onderzoek alsnog binnen 14 dagen te sturen, anders gaat hij het namens de familie vorderen.

De ouders van Robert snappen niet waarom zij de stukken niet mogen inzien. “Wij kwamen meerdere keren per week in de instelling, spraken met zijn begeleiders over Robert, ook als hij er niet bij wij was", vertelden zij eerder aan Omroep Gelderland.

Podcast 'De dood van Robert'

Omroep Gelderland volgt het verhaal van Robert Dönnges sinds de dag dat hij overleed, en maakte een podcast over de zoektocht van de journalisten Jenda Terpstra en Ellen Kamphorst naar antwoorden. Die zoektocht is nog altijd niet afgerond, omdat het OM en de Rijksrecherche nog met de belangrijkste onderzoeken moeten komen.

Podcast De dood van Robert is te vinden in je favoriete podcastapp, zoals Spotify of Apple Podcast, en op omroepgelderland.nl/dedoodvanrobert.

Er zijn op dit moment vier afleveringen en een bonusaflevering, die je hieronder kan beluisteren. De laatste aflevering verschijnt als het onderzoek van het OM is afgerond.