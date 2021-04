Vleermuis of zwaluw onder je dak? Wijchen start onderzoek naar beschermde dieren

Beschermde diersoorten zoals vleermuizen, huismussen en bepaalde zwaluwen nestelen zich graag in en om een woning, waardoor ze soms lastig te spotten zijn. Ze bouwen broedplekjes onder dakpannen, of in spouwen van muren. Als er dan aan het huis geklust moet worden, kan dat voor problemen zorgen. “Je mag dan niet zomaar renoveren of slopen. Daarmee help je de dieren mogelijk om zeep”, begint Lambert van Beusekom, beleidsadviseur groen, natuur en landschap bij Wijchen. “Dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

Om te voorkomen dat het fout gaat, start de gemeente deze week een nieuw, grootschalig onderzoek. Met een 'soortenmanagementplan' hoopt ze vast te leggen welke dieren zich waar nestelen. “Zo’n broedplaats heeft op basis van de wet natuurbescherming een speciale status zolang er jongen in zitten”, legt de ambtenaar uit. “Maar deze soorten komen vaak terug naar dezelfde plek, dus dan is dit onderzoek erg nuttig.”

Scheelt tijd, geld en moeite

Hoewel het voornaamste doel natuurbehoud is, kan het plan ook een hoop tijd en geld besparen bij renovaties. Daarom slaat Wijchen de handen ineen met woningcorporatie Talis. “Voordat we zo’n klus uitvoeren, moeten we in kaart brengen met welke beschermde diersoorten we te maken hebben”, vertelt Ron van de Molengraft, vastgoedmanager bij Talis. “Dat kost veel tijd, waardoor we projecten soms moeten uitstellen.”

Samen met de gemeente is Talis aanjager van dit onderzoek. Als het een succes is, hoopt de woningcorporatie het plan ook in Nijmegen uit te rollen. “We willen het nu meteen goed doen met één groot onderzoek. Enerzijds red je de natuur, anderzijds scheelt het tijd en geld.” Ook de hulp van Wijchenaren wordt ingeschakeld: zit er een beschermde soort onder de dakpannen, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente.

Het databestand wordt in ieder geval tot september gevuld met dieren, waarna er jaarlijks een nieuw onderzoek plaatsvindt.