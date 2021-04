Goed nieuws voor pendelaars: app en gratis coronatest bieden uitkomst

Je komt momenteel alleen Duitsland in als je een negatieve coronatest kunt laten zien. Maar testen mogen niet te oud zijn en dan loopt een geregeld bezoek aan de Oosterburen aardig in papieren. De ergernis aan deze kant is groot, blijkt uit vragen en reacties die Omroep Gelderland krijgt. En een gunstig antwoord kunnen we al weggeven: er is een Duitse app met een gratis test.

Zie ook: Initiatief voor gratis coronatest grenswerkers met Duitse crowdfunding

Wat mag wel en wat niet. We spraken met Herman Lammers van het GrensInfoPunt van de Euroregio in Gronau en legden hem enkele vragen voor.

Hoe oud mag een sneltest zijn en hoeveel testen heb je dan per week nodig?

Grenspendelaars (werknemers, scholieren, studenten en mensen die de grens minstens één keer per week oversteken om voor familieleden te zorgen) moeten een negatief testresultaat hebben die maximaal 72 uur oud is. Andere mensen, dus zonder noodzaak, moeten een test laten zien die niet ouder is dan 48 uur.

Sneltesten zijn in ons land erg duur. Sneltesten in Duitsland zijn veel goedkoper of zelfs gratis. Een gratis sneltest van Chayns is sinds vanmorgen in de lucht. En blijkt ook te werken.

Chayns is een particulier initiatief van een bedrijf in Ahaus. Die app werkt met donaties, zodat ook voor Nederlanders de test gratis is. Dan wordt de test uit het potje van Chayns betaald.

Maar het is een Duitse app en je moet dan naar een Duitse testlocatie die de app aangeeft. Wie dat doet heeft uiteraard geen negatief testbewijs bij zich. Mag dat zomaar?

Dat is geen probleem. Je overtreedt geen regels. Je moet op de snelste manier naar de testlocatie. Je moet wel kunnen aantonen dat je een afspraak hebt gemaakt.

We krijgen ook vragen van ouders met jonge kinderen op school in Duitsland. Ouders die hun minderjarige kind naar school brengen en direct weer terug gaan hoeven geen testresultaat te laten zien. Hoe zit het eigenlijk als je jouw kind naar opa en oma in Duitsland brengt omdat die oppassen?

Dan wordt het iets anders, want wie naar opa en oma gaat moet een negatieve testuitslag bij zich hebben. Kinderen vanaf 7 jaar moeten sowieso een negatieve testuitslag bij zich hebben. Ook als ze naar school gaan.

Wat kan er gebeuren als je willens en weten zonder negatieve test de grens overgaat? Hoe hoog zijn de boetes?

Er staat een maximale boete op van 25.000 euro. We hebben een en ander nagevraagd en er zijn een paar boetes uitgedeeld en dan heb je het behoorlijk gek gemaakt. Het hoogste bedrag was 1000 euro. In principe is het zo dat als de Bundespolizei je betrapt, je dan geen bekeuring krijgt en dat je wordt begeleid naar de dichtstbijzijnde testlocatie.

Zie ook: Bijna 40 overtredingen bij Duitse grens, 1000 euro boete voor feestvierders

Irene ten Voorde op Radio Gelderland in gesprek met Herman Lammers.

Zie ook: Nog meer vragen en antwoorden