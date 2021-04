Initiatief voor gratis coronatest grenswerkers met Duitse crowdfunding

De Duitse ondernemer Tobias Groten uit Ahaus is de crowdfundingsactie 'Holland in Not' begonnen. Daarmee kunnen Nederlandse grenswerkers zich in Duitsland gratis laten testen op corona. De teller stond vrijdagmiddag op bijna 19.000 euro.

Zie ook: Goed nieuws voor pendelaars: app en gratis coronatest bieden uitkomst

Dat bedrag geldt als een bijdrage in de kosten van een sneltest, waarvoor de Nederlandse grenswerkers via een app een afspraak kunnen maken. Mochten ze bij de grens staande worden gehouden, dan kunnen ze na het tonen van de afspraak op de app hun weg vervolgen. De uitslag van de test wordt ook op de app vermeld. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er nog een PCR-test zoals de GGD die in Nederland ook afneemt.

Groten vindt dat de Duitse bedrijven net zo goed de dupe zijn van de verplichte negatieve coronatest voor Nederlandse grenswerkers. Die kunnen bijvoorbeeld niet op hun werk komen omdat de kosten van herhaalde tests te hoog zijn.

10.000 euro ingelegd

Peter Sommer, werknemer van Groten, zegt dat er zeventig testlocaties zijn in de grensstreek waar de Nederlanders terecht kunnen. "We vinden het niet goed dat een Nederlander moet betalen voor een test en een Duitse collega niet. Dat klopt niet", zegt Sommer. "Daarom hebben we met de actie een voorzet gegeven en als eerste geld in de pot gedaan." Groten heeft 10.000 euro ingelegd

'Pandemie stopt niet bij de grens'

De gemeente Winterswijk is blij met de ontwikkeling. "Het probleem was dat een Nederlander niet voor een gratis test in aanmerking kwam", zegt Nicky Eppich, adviseur grensoverschrijdende samenwerking bij de gemeente Winterswijk.. "Maar de pandemie stopt niet bij de grens. Daarom is Tobit (het softwarebedrijf van Groten, red.) met de actie begonnen, zodat Nederlanders zich nu ook gratis kunnen laten testen."

Oproep aan ondernemers

Moesten de Nederlandse grenswerkers donderdag nog tussen de 18 en 25 euro voor een sneltest betalen, nu is er dus de gratis app. Een oproep van de initiatiefnemers om mee te doen is vooral gericht aan ondernemers, maar eigenlijk iedereen in de Kreis Borken.

Meerdere locaties

De app werkt volgens Eppich 'supergemakkelijk'. Er zijn tal van locaties over de grens waar de grenswerkers voor een test terecht kunnen. "Neem bijvoorbeeld Oeding, aan de grens bij Winterswijk, daar zijn al meerdere locaties. Je moet dan niet denken aan een teststraat zoals bij ons, maar in Duitsland kun je bij een apotheek terecht. Of een school doet zo'n test erbij."

Eppich zegt dat er in de Achterhoek wordt gewerkt aan een gezamenlijke bijdrage aan de Duitse actie.