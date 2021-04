Omstreden hondenclub moet na zestig jaar vertrekken

Het opzeggen van de huur is een enorme tegenslag voor de hondenliefhebbers. "We zijn enorm teleurgesteld", vertelt Richard van der Voort. Hij is voorzitter van 'De Trouwe Vriend'.

"We zitten hier al 60 jaar en de gemeente heeft ons de huur opgezegd onder het motto van de landschapsverandering die hier gaat plaatsvinden. Maar, wij vermoeden eigenlijk meer dat het ten behoeve is van de buurman die hiernaast een horecaonderneming heeft en parkeerplaatsen nodig heeft."

Dierenmishandeling

De samenwerking met de buurman -die overigens niet voor camera wil reageren- loopt inderdaad wat stroef. Maar al voordat hij eigenaar werd van de horeca-onderneming had de gemeente Nunspeet al aangekondigd dat de huur van de hondenvereniging zou worden opgezegd. Zo blijkt uit officiële stukken.

De gemeente Nunspeet is eigenaar van het terrein. Het feit dat er ruzie is bij de club en enkele oud-leden in verband worden gebracht met dierenmishandeling, heeft ook meegespeeld bij de beslissing de huur op te zeggen, erkent wethouder Leen van der Maas (SGP). "Het heeft niet een kardinale rol gespeeld, maar het heeft meegespeeld. We kregen ook raadsvragen vanuit de politiek. Dus er werd ook gevraagd kun je dat wel toelaten op je eigen terrein?"

Alternatief

De hondenclub wil dat de gemeente nu eventueel met een alternatieve locatie komt. Maar dat heeft nog niets opgeleverd. "Helaas", legt wethouder Van der Maas toe. "Met hun specifieke eisen voor een trainingsterrein is dat niet mogelijk."

Op de opmerking dat de club alleen maar een grasveldje nodig heeft, reageert de wethouder ontkennend: "Nee, ze hebben wel iets meer nodig dan alleen een grasveldje. Ook een stuk bos, want dat hoort bij hun opleiding en een stuk grind. Dus ze hebben wel een aantal specifieke eisen die lastig zijn."

Voorzitter Van der Voort heeft weinig vertrouwen in de intenties van de gemeente Nunspeet: "Ik denk niet dat ze er veel tijd en moeite in hebben gestoken, want er zijn ondertussen veel plekken vrijgekomen hier in Nunspeet waar het had gekund", aldus de voorzitter.

Strijdbaar

Veel buurtbewoners hebben liever dat de hondenclub blijft. De Trouwe Vriend wil de beslissing van de gemeente aanvechten. "We gaan niet zonder slag of stoot akkoord", zegt Van der Voort strijdbaar. "We hebben reeds een jurist ingeschakeld en er zijn nog wel meer mensen die achter ons staan. Dus dit gaat niet zomaar voorbij."

