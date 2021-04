Drie monumenten weer open voor publiek: 'Vandaag is het nog rustig'

Drie monumenten in Gelderland gaan weer open voor publiek. Voor testpubliek beter gezegd. Het zijn kasteel Ammersoyen in Ammerzoden, het Geofort in Herwijnen en de Eusebiuskerk in Arnhem.

Drie dagen zijn ze open. Het betreft een proef om te kijken of sectoren eerder open kunnen. De drie zijn dus echte proefkonijnen, er wordt gekeken hoe de bezoekers omgaan met het coronatestsysteem. En je kunt niet zomaar even langs wippen.

De bezoekers moeten een negatief testbewijs van corona bij zich hebben en dat bewijs mag hooguit 40 uur oud zijn. Wie een sneltest wil laten doen voor het bezoek, kan terecht op de site Testenvoortoegang.nl.

'We zijn bijna vijf maanden dicht geweest'

In kasteel Ammersoyen is manager Annette Zeelenberg er klaar voor. Maar de meeste bezoekers verwacht ze toch zaterdag en zondag pas. Ze legt uit: "De kasteelpoorten zijn bijna vijf maanden op slot geweest. Het bericht van toestemming om aan de proef mee te doen kregen we pas afgelopen dinsdagavond. Dan moet je heel hard lopen om alles in orde te maken. Apparaten hebben bijna vijf maanden uitgestaan, vrijwilligers zijn al heel lang niet hier geweest, die moet je optrommelen. Maar het rooster was zo gevuld. Ze stonden te popelen."

Grote onzekerheid bestond bij Zeelenberg over de bereidheid van het publiek om zich vooraf te laten testen. "Het is natuurlijk heel kort dag om het allemaal te regelen. Vandaag is het rustig, maar gelukkig zijn voor het hele weekend al kaarten verkocht." Per dag mogen maximaal 160 mensen in het kasteel naar binnen.

Zeelenberg waarschuwt dat publiek alleen welkom is als de stappen op Testenvoortoegang.nl zijn doorlopen. Verder benadrukt ze dat toen het kasteel afgelopen zomer open was voor het publiek bezoek heel veilig kon en nog steeds kan.

Ook het Geofort in Herwijnen ziet de boekingen voor met name het weekend binnenkomen. De speeltuin bij het Geofort was al open, maar nu kan de rest van het monument ook open. En dat is inclusief het pannenkoekenrestaurant.

"We zijn vorig jaar ook al open geweest zonder één besmetting. Laten we hiermee Mark Rutte bewijzen dat het dus best kan", meent een strijdbare eigenaar Willemijn Simon van Leeuwen.

Een uurtje in de Eusebius

In Arnhem hebben de eerste belangstellenden voor de Eusebiuskerk en de toren met glazen uitbouw zich al gemeld. Een tijdslot geldt er niet, zegt directeur Meike Verhagen. Haar ervaring is dat bezoekers ongeveer een uur de tijd nemen om de Eusebius te bekijken.

De drie deelnemers aan de proef zijn het overigens eens: het mag dan een proef van drie dagen en een test om te testen zijn, het is ook weer lichtpuntje.

Op Radio Gelderland sprak verslaggever Jan Sommerdijk met Zeelenberg.