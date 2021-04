NEC verprust het na rust en gaat onderuit tegen Excelsior

NEC begon met dezellfde elf als maandag tegen Telstar. In de openingsfase domineerde Excelsior, maar NEC nam na tien minuten het initiatief over. En na ruim een kwartier gaf Bart van Rooij de bal aan Javier Vet, die hem fraai controleerde en opeens heel knap in de verre hoek legde: 0-1.

Javier Vet legt aan voor de 0-1 Foto: Omroep Gelderland

Daarna was NEC volledig de baas. Elayis Tavsan was ongrijpbaar en pegelde tegen de onderkant van de lat. In de rebound kreeg Rangelo Janga twee kansen, maar die waren niet aan de spits besteed.. Meteen daarop werd hij diep gestuurd, maar één op één met doelman De Fockert lukte het weer niet. NEC bleef prima combineren en Tavsan had nog een kans. Op het middenveld viel vooral het uitstekende spel van Dirk Proper op en achterin gaf de defensie niets weg.

Na rust gooide de thuisclub er wat meer energie in en moest Mattijs Branderhorst redden na een kopbal van Omarsson. NEC moest steeds verder terug en creëerde zelf niks meer.

Joep van der Sluijs in een fel duel Foto: Omroep Gelderland

Omarsson raakte de paal en even later viel de logische gelijkmaker. Zwarts haalde verwoestend uit en liet Branderhorst kansloos. Via Tavsan had NEC nog een kans, maar de thuisclub bleef domineren. En de logische 2-1 kwam er ook, Zwarts profiteerde van defensief geschutter.

Zwakste reeks

Het slotoffensief stelde weinig voor en het bleef bij 2-1. NEC blijft zesde en heeft de laatste vier duels slechts één punt gehaald, de zwakste reeks van dit seizoen.