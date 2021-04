Nijmegen vlagt niet op Koningsdag en op 4 en 5 mei

In Nijmegen wordt traditioneel de Nederlandse vlag uitgestoken vanaf de Stevenskerk op Koningsdag, tijdens de Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag. Dit jaar zit dat er echter niet in: twee slechtvalken hebben een nest gebouwd op de toren, waar in ieder geval één ei in zit. En omdat de slechtvalk een beschermde vogelsoort is, blijft de gemeente bij het paartje uit de buurt.

Medewerkers ontdekten een week geleden een ei op het dak van de Stevenstoren. Nijmegen haalde stadsecoloog Ingeborg Swart erbij, die constateerde dat het om het ei van een slechtvalk gaat. Bij die vogels is het de gewoonte dat één van de ouders altijd bij het ei blijft. En dat betekent dat er een streep gaat door het vlaggen, eind deze maand en begin volgende maand.

"De slechtvalk is namelijk één van de handvol vogels waarvan het nest het hele jaar door beschermd is. Als we de vlag zouden willen ophangen, zouden we de slechtvalk te veel verstoren", legt Swart uit. "En dan komt het ei waarschijnlijk niet uit. Dus om het ei te beschermen, hebben we besloten de vlaggen dit jaar niet uit te hangen. We kiezen voor de natuur."

Slechtvalken hebben een broedperiode van ongeveer een maand. Het ei zal naar verwachting begin mei moeten uitkomen. Daarna duurt het nog zo'n zes weken voor het kuiken kan vliegen.

Nestkast in 2022

De vlag op het stadhuis kan wél gewoon uit. Een woordvoerder van de gemeente Nijmegen zegt dat voor volgend jaar gekeken wordt of de gemeente een nestkast kan ophangen bij de Stevenstoren.

"Dichtbij, maar minder gevoelig voor verstoring. Want het is best bijzonder dat we een broedend paar slechtvalken in de binnenstad hebben. Daarom willen we dit vogelpaar graag een handje helpen.​"

