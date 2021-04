'Slag om Grolle' als blikvanger op muur in Groenlo: 'Mooi hè?'

Het schilderwerk trok donderdagmiddag direct veel bekijks in Groenlo. "Mooi hè? En weet je wie daar heeft gewoond?", vraagt Grollenaar Henri Walterbos, waarna hij naar zichzelf wijst en vervolgens naar zijn dochter. "Zij is daar geboren."

De Strakke Hand

Het idee voor de muurschildering is afkomstig van Natasja Scharenborg, die het idee neerlegde bij de Werkgroep Promotie Groenlo. Han en Wilma Wolff Laarakkers bleken over een muur te beschikken die De Strakke Hand, 'een collectief dat zich verenigt in de liefde voor het creëren', graag zou willen beschilderen. Waarna de eigenaren van de muur met succes inspraak in de kleuren van het ontwerp bedongen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Een foto van de op de muur geprojecteerde afbeelding dient als leidraad. Foto: Omroep Gelderland

Sara Gebbinck en Isa Mentink fungeerden in Openluchtmuseum Erve Kots in Lievelde als model voor een tafereel uit het dagelijks leven in de zeventiende eeuw, toen de Slag om Grolle tussen het Staatse leger en het Spaanse leger werd uitgevochten tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Er werd een foto van het tafereel gemaakt, die woensdagavond op de muur werd geprojecteerd. Leden van De Strakke Hand trokken vervolgens de contouren van de afbeelding. Daarna kon donderdag een begin worden gemaakt met het inkleuren.

"Het treintje van Marveld dat met vakantiegangers door Groenlo rijdt zal nu wel andersom gaan rijden, want anders zien de mensen in het treintje de schildering niet", zei een buurtbewoner donderdagmiddag. Ondertussen stopte de ene na de andere voorbijganger bij het werk van De Strakke Hand; er werd met verwondering naar gekeken en met bewondering over gesproken.

Mondriaan

De Strakke Hand is het bedrijf van Michiel Meulemans uit Utrecht en hij wilde al langer graag een muurschildering maken in Winterswijk of Groenlo, zo weet Walterbos. "Hij is getrouwd met een Winterswijkse, een dochter van een collega van mij", zegt hij.

Die collega, Annette Hakkie, is donderdagmiddag naar Groenlo gereden om het werk van haar schoonzoon te bewonderen. "Ik ben best wel trots", bekent ze lachend. "Ze maken echt hele mooie dingen, kijk maar eens op de site. Hij wil in Winterswijk, op de hoek bij de Markt, ook graag een muurschildering maken. Iets van Mondriaan."

De 'Slag om Grolle' krijgt steeds meer vorm op de muur aan de Houtwal in Groenlo. Foto: Omroep Gelderland