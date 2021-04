Onderzoek toekomst Gelre Ziekenhuizen wakkert onrust aan: 'Begin van het uitkleden'

Het bestuur van Gelre Ziekenhuizen bevestigt dat er een onderzoek komt naar de zorg in Zutphen en Apeldoorn. Dat er veranderingen aan komen, lijkt daarmee zeer waarschijnlijk. toch is er nog niets bekend over de gevolgen voor patiƫnten en personeel.

De bevestiging is een reactie op de onrust die afgelopen week ontstond in Zutphen, Lochem en Berkelland over de toekomst van het ziekenhuis. Veel raadsleden zijn bang dat de zorg in het ziekenhuis in Zutphen wordt afgeschaald, terwijl het ziekenhuis voor de regio van groot belang is.

Concreet noemt het ziekenhuisbestuur zorg op afstand en het aanbieden van oncologische en chronische zorg in een centrum als mogelijke veranderingen. "Ook wordt gekeken of bepaalde behandelingen, die vaak voorkomen en minder complex zijn, in een 'focuskliniek' kunnen worden gestandaardiseerd." Een concreet plan is er volgens Gelre Ziekenhuizen nog niet, wel zijn er denkrichtingen waarover gesprekken gaande zijn.

'Begin van het uitkleden'

“Dit is het begin van het uitkleden”, reageert Karin van Wamel, CDA-raadslid in Zutphen. Ze heeft een slecht gevoel bij het bericht. “Er staat nergens in dat ze het niet gaan afschalen. Het is fijn dat ze nu openheid geven, maar het kan snel gaan. Dat hebben we eerder wel gezien."

Meer duidelijkheid

Ook SP-raadslid Nils Müller is niet gerustgesteld door de reactie van het ziekenhuis. "Ik hoop dat ze naar de gemeente duidelijker zijn dan in dit bericht, en dat ze de onrust weg durven te nemen door uit te sluiten dat bepaalde zorgvoorzieningen zoals een spoedeisende hulp, intensive care en kraamzorg uit Zutphen verdwijnen."

Hoewel er nog geen concrete veranderingen in het bericht staan, denkt Van Wamel dat het ziekenhuis bezig is om met de kaasschaaf langs het zorgaanbod te gaan. "Ik snap de richting waar het ziekenhuis uit gaat, dat voel je op je klompen aan. Wij kunnen ook rekenen."

Motie

Met name het mogelijk verdwijnen van een intensive care, die noodzakelijk is om de spoedeisende hulp en de afdeling verloskunde open te houden, baart het CDA-raadslid zorgen. "Je hebt Doetinchem op 20 minuten, Apeldoorn op 30 minuten en Deventer op 35 minuten. Dat is niet grappig als je met een gebroken pols die kant op moet.”

Namens het CDA dient Van Wamel een motie in die oproept om samen met omliggende gemeenten alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk zorg in Zutphen te behouden. "Als we geen lawaai maken, dan verdwijnt het gewoon."

Op vervolgvragen van Omroep Gelderland wil Gelre Ziekenhuizen momenteel niet reageren. Zij laat weten de komende tijd met diverse partijen om de tafel te gaan. "Het traject leidt uiteindelijk tot een concreet en specifiek plan voor Gelre om de zorg toekomstbestendig te organiseren."

