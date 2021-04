Bijna 40 overtredingen bij Duitse grens, 1000 euro boete voor feestvierders

Bijna 40 mensen zijn bij grenscontroles in het district Kleef betrapt op overtredingen van de nieuwe coronamaatregelen. Sinds dinsdag is een negatieve coronatestuitslag nodig voor een bezoek aan Duitsland.

De nieuwe maatregel roept veel vragen op waardoor de telefoon op het hoofdkantoor van Euregio Rijn-Waal roodgloeiend staat.

"De meeste vragen gaan over het testen", aldus Heidi de Ruiter, woordvoerder van het grensoverschrijdend samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal in Kleef. De organisatie krijgt ook veel vragen over controles aan de Duitse kant van de grens. De politie zelf geeft aan steekproefsgewijs te controleren. Op dinsdag en woensdag zijn in totaal 37 personen in het district Kleef aangehouden zonder geldig testbewijs.

De hoogte van een eventuele bekeuring verschilt volgens De Ruiter per geval. "Dat hangt er vanaf hoe zwaar je in overtreding bent. Een concreet voorbeeld dat we van de Bundespolizei hebben gekregen ging over twee jongens die voor een feestje de grens over gingen. Ze moesten 1000 euro betalen."

Uitzonderingspositie voor grensdorp?

De coronaregels zijn in ontwikkeling. Zo werken Duitse overheden aan een uitzonderingspositie voor het grensdorp Dinxperlo, waarbij inwoners geen negatief testbewijs bij zich hoeven dragen. Donderdagochtend vond een gesprek plaats tussen de Euregio en vertegenwoordigers van de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Daarbij is ook gevraagd om andere aanpassingen van de maatregelen.

"Wij hebben extra aangedrongen bij de Bundesregierung met de vraag of het voor mensen die volledig zijn ingeënt tegen corona niet mogelijk is om een vaccinatiebewijs gelijkwaardig te stellen aan een testbewijs. Er wordt nu gekeken of daarin mogelijkheden zijn."

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroepen Antenne Niederrhein en RN7.

