Er wordt massaal gebruik gemaakt van coronasteun door bedrijven

De overheid heeft vorig jaar miljarden uitgetrokken voor coronasteun aan het bedrijfsleven. In Gelderland hebben bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen relatief weinig gebruik gemaakt van steunmaatregel voor loonkosten en vaste lasten.

Gemiddeld werd per werknemer 1479 euro uitgekeerd, blijkt uit CBS cijfers. Dat is fors minder dan het landelijk gemiddelde. In de regio Amsterdam ontvingen ondernemers gemiddeld het meeste aan steun met 3900 euro per werknemer.

In totaal kreeg het bedrijfsleven in ons land 17,6 miljard euro aan loonkosten en vaste lasten vergoed in 2020. Het grootste bedrag aan loonkostenvergoeding ging naar de handel, en de grootste vergoeding voor vaste lasten ging naar horecabedrijven.

Meeste steun in Zuidwest-Gelderland

In Gelderland kregen ondernemers in Zuidwest-Gelderland relatief de meeste steun: 1659 euro per werknemer. In de Achterhoek ging het om 1635 euro en op de Veluwe om 1537 euro.

