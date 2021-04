Stichting OnderDak wil 1,5 miljoen euro schadevergoeding van gemeente Arnhem

Stichting OnderDak en de gemeente troffen elkaar donderdag voor de kortgedingrechter in Arnhem. De stichting wil via de rechter een voorschot van 750.000 euro op de schadevergoeding en een schorsing van het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan van de Paasbergflat te wijzigen in wonen.

Doel is er weer cliënten te laten wonen. OnderDak is namelijk bijna failliet en heeft het voorschot nodig om het faillissement af te wenden. Met het geld kunnen de meest prangende schuldeisers betaald worden, vertelde de advocaat van de stichting aan de rechter.

Langslepende kwestie

OnderDak en de gemeente Arnhem liggen al sinds mei 2019 met elkaar overhoop over de Paasbergflat, een voormalige ouderenflat. De stichting wilde er 40 justitiële cliënten opvangen, maar verzuimde de buurt in de lichten.

Toen de eerste bewoners de flat betrokken kwamen omwonenden in opstand en werd ook de gemeente wakker. De cliënten van OnderDak moesten weg uit de flat omdat er een zorgbestemming op lag, maar volgens de gemeente woonden de cliënten daar zonder zorg te krijgen.

Er volgden verschillende procedures bij de rechtbank waar de gemeente Arnhem als winnende partij uit kwam. Uiteindelijk vetrokken alle cliënten van OnderDak uit de flat, onder dreiging van dwangsommen van 50.000 euro. Maar begin januari 2021 kwam de Raad van State met een uitspraak die alles veranderde.

Nieuwe cliënten

Volgens de hoogste bestuursrechter mochten de cliënten van OnderDak wél in de flat wonen omdat er ook sprake was van zorg. De gemeente moest zich bij het besluit neerleggen, maar voor OnderDak bood de beslissing perspectief omdat ze in het gelijk waren gesteld. Doordat ze inkomsten misgelopen waren, maar nog wel huur voor de flat betalen, was de financiële situatie van de stichting inmiddels zo slecht geworden dat een faillissement onvermijdelijk leek.

Nu probeert de stichting dus anderhalf miljoen euro van de gemeente te krijgen als schadevergoeding. Ook moeten er nieuwe inkomsten gegenereerd worden door nieuwe cliënten in de Paasbergflat te laten wonen, want de stichting heeft nog wel een huurcontract voor de komende drie jaar. Het zou dan om cliënten gaan die via de Wmo geholpen worden en niet om mensen die via justitie aan een resocialisatie traject beginnen.

Wijziging bestemmingsplan

Maar om dat mogelijk te maken moet eerst het voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad van tafel. In dat besluit, genomen begin januari van dit jaar, is de gemeenteraad akkoord gegaan met een toekomstige wijziging van het bestemmingsplan van de de Paasbergflat. Die krijgt, als het plan nu nog doorgaat, de bestemming wonen.

Dat gooit de deur dicht voor organisaties zoals OnderDak en maakt de realisatie van appartementen in de flat mogelijk, iets wat de eigenaar van de flat graag wil. OnderDak heeft de rechter gevraagd dat voorbereidingsbesluit te schorsen.

De kortgedingrechter heeft er bij beide partijen nog op aangedrongen met elkaar om tafel te gaan, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Over twee weken doet de rechter uitspraak.

