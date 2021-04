Humam vluchtte uit Syrië: 'Ik zag overal mensen met Kalasjnikovs'

"Toen ik 9 was, liep ik van school naar huis", vertelt Humam. "Opeens zag ik overal mensen met wapens, met Kalasjnikovs. Er waren ook mensen met RPG's (draagbare granaatwerpers, red). Mensen werden van straat geplukt en in auto's gesmeten, weggevoerd. Niemand heeft ze daarna nog gezien."

Humam vertelt zijn verhaal in het programma Koepel van Vrijheid, waarin jongeren 72 uur vastzitten in de gevangenis om te zien hoe het is om opgesloten te zijn. Ze delen er hun ervaringen met vrijheid. Kijk hier de aflevering. De tekst gaar daaronder verder.

Humam woonde met zijn ouders, broer en zusje in Damascus. "We hadden alles. We hadden een huis, daar is nu niks meer van over. De meeste steden liggen plat. In 2010 was dat nog niet zo. We hadden elektriciteit, moderne auto's, telefoons, laptops, alles. De oorlog heeft dat allemaal weggevaagd. Alles is verloren."

Humam laat de puinhoop van de oorlog in Syrië zien. Tekst gaat verder na de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Zonder familie

Humam was 10 toen hij naar Nederland vluchtte. "Toen snapte ik niet wat oorlog betekende en wat vluchten was. Toen we wegging, heb ik nog een paar mensen gezien, maar ik wist niet dat het de laatste keer was dat ik ze zag." Als hij weleens alleen is, denkt hij nog aan ze. "Ik heb mijn familie al tien jaar niet gezien."

"Sommige mensen hebben in de oorlog hun kinderen verloren, of hun vader. Gelukkig sta ik hier, ik leef nog, ik ben een veilig land", zegt Humam. Maar makkelijk was het niet, en is het nog steeds niet. "Er is hier een andere taal en cultuur. Ik heb veel problemen gehad op school."

'Humam mag niet meedoen'

"Soms waren er mensen die zeiden 'Humam doet niet mee.' En als ik vroeg waarom, was het antwoord omdat ik buitenlander ben, en ik niet goed Nederlands sprak." Eén keer is hij op school onder gespuugd. "Helemaal uit het niets. Ik weet niet waarom. Daarna ontstond een grote ruzie en dat werd een vechtpartij."

"Gelukkig heb ik zelf genoeg hulp gekregen van mijn begeleider", zegt Humam. Het gaat goed met hem. "Ik heb werk gevonden, ik sport gewoon en ik studeer, ik doe een zorgopleiding. Eigenlijk ben ik trots op mijzelf. Ik heb heel veel lessen gehad in mijn leven. Daarom ben ik nu zo rustig. Ik praat over wat ik heb meegemaakt."

Koepel van Vrijheid verschijnt iedere zaterdag om 10:00 op het YouTube-kanaal van Omroep Gelderland. Ook wordt het iedere zaterdag om 17:20 uitgezonden op TV Gelderland, daarna wordt het ieder uur herhaald.