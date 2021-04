'Vitesse staat niet op omvallen, corona voor voetbalclubs minder dramatisch dan gedacht'

In het seizoen 2019/2020 werd de competitie stilgelegd en dit jaar kunnen supporters helemaal niet naar de wedstrijden. Ondanks de flink gedaalde omzet, heeft dat voor de eredivisie geen grote gevolgen, zo zeggen Onderzoekers Job Gulikers en Willem de Boer van de HAN.

Uit onderzoek blijkt wel dat de eredivisieclubs samen ongeveer 50 miljoen euro verlies lijden, maar dat is niet opmerkelijk. "Hoewel dit natuurlijk negatief is, is het niet ongebruikelijk dat clubs in de eredivisie grote verliezen draaien. Dat doen ze echt al jaren", stelt Gulikers.

"De clubs zijn al jaren verlieslijdend en geven meer uit dan er binnen komt en zijn afhankelijk van verkoop van spelers. Maar dat is door corona niet anders geworden. De clubs staan er nu niet beter of slechter voor dan voor corona. Ik zou willen zeggen dat de clubs er sowieso al slecht voor stonden."

Waarom blijven clubs overeind?

Ondanks de 50 miljoen euro die de clubs verlies maken, blijven ze overeind door de NOW-steun vanuit de overheid. Maar dat is niet het enige, vertelt Gulikers. "Met name doordat fans en sponsoren loyaal zijn door geen compensatie te vragen voor het feit dat ze de wedstrijden niet mogen bezoeken. Juist door die loyaliteit blijft de schade beperkt."

"Als D-reizen failliet gaat, boek jij je vakantie volgend jaar ergens anders. Maar als Vitesse failliet gaat, stap je niet over naar NEC. De clubs weten dus nog altijd goed op het gevoel van de fans in te spelen."

Eredivisie CV-directeur Jan de Jong uitte donderdagmorgen kritiek op het onderzoek van de HAN. Hij zegt onder andere dat het tekort van de clubs groter is dan geschetst. "Hij gaat uit van een operationeel tekort van 150 miljoen euro, maar dat is het meest zwarte scenario."

"Wij zijn daar niet vanuit gegaan, omdat wij geluiden horen dat supporters geen compensatie willen en sponsoren toch verlengen. Daardoor zijn wij niet uitgegaan van een tekort van 150 miljoen euro, maar van 100 miljoen euro. Maar ik kan zijn reactie wel voorstellen. Hij had toen het rapport ook nog niet kunnen lezen. Hij werd letterlijk uit zijn bed gebeld volgens mij."

Vitesse wel zorgelijk, staat niet op omvallen

Gulikers keek ook naar de situatie van Vitesse in dit onderzoek. Hij ziet dat Vitesse weinig openheid van zaken geeft in de cijfers. "Maar we zien wel dat het eigen vermogen van de club is toegenomen, we kunnen alleen niet zeggen waar dat geld precies vandaan komt. Daarnaast heeft Vitesse een eigenaar die de tekorten dekt. Dat maakt de situatie van Vitesse natuurlijk anders."

"Je kunt wel zeggen dat de situatie in Arnhem zorgelijk is, want ze geven veel te veel geld uit. Maar zolang de eigenaar alles dekt, gaat het zijn gangetje wel daar. En stel, hij stopt er geen geld meer in, dan nog hebben ze een behoorlijk eigen vermogen om het nog even uit te zitten. De situatie is dan wel zorgelijk, maar Vitesse staat niet op omvallen."

