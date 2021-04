Krachtheuvel bij voetbalclub DVC in Didam

"De heuvel is niet alleen bedoeld voor onze voetballers", vertelt Marco Swenne, voorzitter van DVC'26. "Ook andere groepen zoals scholen of bedrijven kunnen de krachtheuvel huren, hij is er voor de hele gemeenschap." Met de krachtheuvel treedt DVC'26 in de voetsporen van Ajax, de topclub realiseerde in 2011 een soortgelijke heuvel bij trainingscomplex De Toekomst. Het doel is volgens Swenne om voetballers op andere manieren te laten bewegen en hen zo fitter te krijgen: "Het is meer dan alleen een bult waar je op en af kan lopen." Welke onderdelen de heuvel allemaal krijgt, is nog niet definitief bepaald. "Wel komen er trappen met verschillende hoogtes aan de achterkant", laat Swenne weten. Hij verwacht dat de heuvel voor 1 juli klaar is: "We kunnen eigenlijk vandaag nog beginnen met bouwen."



De kosten voor de krachtheuvel worden gedeeld tussen de provincie, de gemeente en de vereniging zelf. "Zonder hulp hadden we dit niet kunnen realiseren", zegt Swenne, die verwacht dat de totale kosten voor de krachtheuvel rond de 50.000 euro liggen. Door waar mogelijk gebruik te maken van vrijwilligers maakt DVC'26 minder kosten. "Als we personeel inzetten om de krachtheuvel te bouwen kost het meer dan een ton", aldus de voorzitter van de Didamse voetbalclub.



Uitzondering

De heuvel op het sportpark wordt dertig meter lang en drie meter hoog. Die hoogte voldoet niet aan de gemeentelijke regels. "Maar omdat het bovenste deel van de krachtheuvel niet massief is, is het verzoek toch goedgekeurd", vertelt wethouder Ruth Mijnen, die blij is dat de heuvel gerealiseerd wordt. "Daarmee heb je een prachtige verbreding van het sportaanbod in Didam en omgeving."