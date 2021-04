Bos kappen en bos aanplanten, hoe zit dat?

Tot 2031 moet er 1700 hectare nieuw bos bijkomen, grotendeels in bestaande natuurgebieden in Gelderland. Dat lijkt misschien in strijd te zijn met stukken bos die gekapt worden. Dat blijkt wel uit vragen die RTV Nunspeet binnenkreeg naar aanleiding van een vlog van boswachter Lennard Jasper. In zijn vlog liet Jasper zien dat er bij Nieuw Soerel nieuwe boompjes zijn aangeplant. Veel mensen vonden dit vreemd, aangezien er ook stukken bos gekapt worden.

De kaalkappen in het bos zijn geen bosuitbreiding maar onderdeel van een veranderend bosbeheer in bestaand bos. “We kappen om enerzijds het bos te verjongen en anderzijds de samenstelling van het bos te veranderen naar meer gemengd bos met een toename van variatie in soorten. Dit betekent veel meer loofbomen en naaldbomen door elkaar heen laten opgroeien. Deze verjonging kan of spontaan ontkiemen en op een natuurlijke wijze verjongen, dit noemen we natuurlijke verjonging, of we stimuleren de verjonging door zelf bomen aan te planten en daarmee soorten toevoegen die we meer in het bos willen zien groeien.”

Jong en gevarieerd bos

In het Uitvoeringsprogramma Bomen en bos dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld staat dat er nog eens 1 miljoen bomen in het landelijk gebied en in Gelderse dorpen en steden moet komen. Het verbeteren van verzuurde bosbodems, het tegengaan van verdroging van het bos en het helpen van beheerders om jong en gevarieerd bos te laten ontstaan is het doel.

In dit kader is er bij Nieuw Soerel in Nunspeet nieuw bos geplant. “De bosweide is onderdeel van de eerste 25 hectare die we dit jaar bijplanten vanuit Staatsbosbeheer. Het doeltype ‘akker’ wordt hier dus omgezet naar ‘nieuw bos’ en is daarmee bosuitbreiding”, zo zegt Lennard Jasper.

Stroomdraden

Om het grofwild niet meteen de kans te bieden de jonge bomen op te eten of te beschadigen zet Staatsbosbeheer er tijdelijke (10-12 jaar) stroomdraden omheen, zodat in redelijke korte tijd het nieuwe bos kan opgroeien zonder al teveel schade. Daarna gaan de draden weg en gaan ze naar een nieuwe kaalkap.

Houtoogst

Het hout wat vrijkomt binnen het doeltype ‘bos met houtoogst’ ook wel ‘productiebos’ genoemd gaat naar de houtmarkt en daarmee genereert Staatsbosbeheer inkomsten en levert hout met FSC keurmerk. “In bossen met natuurdoelstelling oogsten we veel minder hout en doen we soms zelfs niets. Als we hier wat doen dan is dit om de natuurwaarden van het bos extra te verhogen of te verbeteren.”