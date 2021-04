Verplichte coronatest mogelijk gratis voor grenspendelaars

De verplichte sneltest die Duitsland sinds begin deze week van grenspendelaars eist, kost tussen de 75 en 90 euro en is maar beperkt geldig. Een gezin met middelbare scholieren die aan de andere kant van de grens naar school gaan, was daardoor honderden euro's per week kwijt. Daarom denken de overheden aan weerszijden van de grens erover om in te grijpen, zegt burgemeester Anton Stapelkamp van grensgemeente Aalten. Hij benadrukt wel dat het besluit formeel nog niet is genomen: er wordt op dit moment nog over nagedacht.

Bijzondere problemen

Duitsland heeft Nederland aangemerkt als hoog-risicogebied voor coronabesmettingen. Nederlanders en mensen die vanuit ons land de grens overgaan, moeten in Duitsland een recente negatieve sneltest kunnen laten zien.

In sommige plaatsen die echt op de Nederlands-Duitse grens liggen, leidt dat tot bijzondere problemen. In het dorp Dinxperlo (gemeente Aalten) loopt de grens precies door een straat. Nederlanders kunnen een fikse boete krijgen als ze naar de overkant van de straat in Suderwick gaan of daar uit de auto stappen. Daarom wordt volgens Stapelkamp nu druk gezocht naar een algemene uitzondering van de beperkingen voor dit grensdorp, dat aan de Duitse zijde negenhonderd Nederlandse inwoners telt.

Ook de situatie in Enschede en Gronau, Nijmegen/Berg en Dal en Kranenburg en Kerkrade en Herzogenrath wordt tegen het licht gehouden. Ook in die Duitse grensgemeenten wonen heel veel Nederlanders, van wie de kinderen allemaal in Nederland naar school gaan.

Zeer lange wachtrijen

De Duitse maatregelen leidden sinds dinsdag ook tot zeer lange wachtrijen bij de testlocaties bij de Duitse grens. Het was regelmatig niet mogelijk om voor dezelfde dag nog een afspraak te maken. Daarom komen er nu meer teststraten, die ook dichter bij de grens te vinden zijn. Ook opent Duitsland mobiele sneltestcentra. Grenspendelaars die uit Nederland komen mogen doorrijden naar zo'n testlocatie als ze de gemaakte afspraak kunnen laten zien.

