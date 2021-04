Politiek wil historisch Druten beschermen tegen 'lelijke' nieuwbouw

De historische, pittoreske dorpsgezichten van Druten moeten beschermd worden tegen 'lelijke' nieuwbouw, stelt lokale partij Sociaal Maas en Waal. In de gemeente stikt het van de monumenten. Daarom hebben raadsleden een plan opgesteld om het karakter van hun geliefde streek in stand te houden: "Nu is het nog niet te laat."

Momenteel is er geen regeling om cultuurhistorische gebieden goed te beschermen. Zo is er eerder deze week nog groen licht verleend om een splinternieuw huis te bouwen in de Koningsstraat: een antiek stukje Afferden met uitzicht op het polderlandschap. En dat is een doorn in het oog, vindt Sociaal Maas en Waal. “Die nieuwbouw past daar niet”, meent Ton Ebben, raadslid van de partij. “Dit laat zien hoe het fout kan gaan. Doodzonde, want je had dit kunnen voorkomen.”

Samen met zijn fractievoorzitter heeft Ebben een initiatiefvoorstel opgesteld om te vermijden dat dit ook in andere delen van de gemeente gebeurt. Zo heeft hij een cultuurhistorische waardenkaart gemaakt, waarop de wethouder precies kan zien waar de belangrijkste monumenten staan. “Komt er nu een gehaaide belegger met plannen voor een nieuwe woonwijk, dan ben je aan de goden overgeleverd. Een klein bouwproject kan grote gevolgen hebben", aldus de politicus.

Drutense stenen in Rijksmuseum

Maar wat is er nou zo bijzonder aan dat historische dorpsgezicht van Druten? “Toen een aantal ondernemende fabrikanten vanaf 1845 steenfabrieken langs de Waal bouwde, is onze streek voor eens en altijd op de kaart gezet”, deelt Peter Fontijn, voorzitter van de Historische Vereniging Tweestromenland. “Daar werden bakstenen gebakken van Drutense klei, afkomstig uit de Waal. Die dingen waren zo mooi dat ze ook voor het Rijksmuseum en Amsterdam Centraal zijn gebruikt.”

De geglazuurde stenen uit de fabriek van Dericks & Geldens wonnen aan het eind van de negentiende eeuw zelfs prijzen op de Wereldtentoonstelling in Parijs. En in oude Drutense arbeiderspanden vind je dat vakmanschap van de lokale kleiproducten nog steeds terug. “Pak je de fiets en rijd je bijvoorbeeld langs huizen aan de Kattenburg, dan is het net alsof je door een museum trekt", aldus Fontijn.

Schoonheid koesteren

Het Land van Maas en Waal kent maar liefst 685 monumenten, de gemeente Druten heeft er 157. Zelf heeft Fontijn ook jarenlang in een monument gewoond. En nu dreigen die historische dorpsgezichten volgens hem aangetast te worden. “Die schoonheid moet je koesteren. Monumenten geven mensen een thuisgevoel, die zijn karakteristiek. Dat moet je gewoon goed beschermen.”

