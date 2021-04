Marleen haalde haar collega's over om te gaan wandelen

"Gemiddeld zit ik op zo'n negen kilometer per dag, de afgelopen maanden", zegt Marleen Lenssen, terwijl ze flink de pas erin heeft. Marleen haalde haar collega's van PinkRoccade over om mee te doen aan de wandeluitdaging.

Sindsdien zijn ze massaal aan de wandel geslagen. Ze lopen voor het goede doel; voor elke kilometer gaat er geld naar Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren. "De max was 1500 uur halen met 32 man in een maand tijd. En dat hebben we precies gehaald. We gaan dus het maximum doneren aan de stichting Matchis."

Door thuis werken krijgen we veel te weinig beweging. De app van de Hersenstichting moet daar verandering in brengen, want wandelen is goed voor de gezondheid. "Sinds de coronatijd werk ik fulltime vanuit huis. Dus ik vond het wel lekker om even buiten te zijn. Lekker ontspannen en lekker bewegen." Marleen is inmiddels 20 kilo kwijtgeraakt.

Ze is enthousiast over de app. Ze vergadert met haar collega's nu ook vaak tijdens het wandelen. De laptop thuis wordt dan ingeruild voor de mobiele telefoon. "Ik vind het ideaal. Puur timemanagement. Ik hoor hen goed. Zij horen mij goed en ik beweeg ook nog, dus ideaal."

'We hebben eigenlijk al gewonnen'

Werknemers van 270 bedrijven doen mee aan de wedstrijd. Of Marleen met haar collega's de challenge wint, is dus nog even afwachten. De uitslag is pas donderdagavond bekend. Maar Marleen voelt zichzelf nu al een winnaar: "We hebben eigenlijk al gewonnen vinden wijzelf, omdat we het maximum eruit hebben gehaald voor het goede doel."