Gelderse ziekenhuizen niet blij met mogelijke versoepelingen: 'We zitten aan onze max'

Per 21 april mogen we misschien weer naar het terras of een dagje winkelen zonder afspraak, zo lekte woensdag uit. Ziekenhuizen in Gelderland noemen het zorgelijk dat er gepraat wordt over versoepelingen, terwijl zij 'tegen de max' aanlopen.

"We zien met stijgende verbazing wat er gezegd wordt over versoepelingen. Eigenlijk begrijpen we het niet", zegt Mieke Karlietis, arts in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Daar liggen de corona-afdelingen 'bomvol' en is het ziekenhuis gevraagd om opnieuw op te schalen.

"We kijken met angst en beven wat er over twee weken gebeurt, als iedereen weer op het terras mag gaan zitten en wat dat voor ons ziekenhuis betekent. Met onze ic gaan we nu naar het maximum, in de regio ligt het ook vol. Dat betekent echt dat we in de problemen komen en de reguliere zorg weer moeten afschalen."

Verslaggever Annemieke Schakelaar sprak met Mieke Karlietis:

Helikopterplatform weer opgebouwd

Dat afschalen van de reguliere zorg gebeurt bijvoorbeeld in ziekenhuis Rijnstate, waar ze volgende week twee van de twaalf operatiekamers gaan sluiten. Het St Jansdal in Harderwijk richt op de parkeerplaats weer een helikopterplatform in voor patiënten die per helikopter moeten worden uitgeplaatst als er geen plek is. “Ik neem aan dat het kabinet de situatie in de ziekenhuizen meeneemt in de overwegingen”, aldus de woordvoerder daar.

“Het is heel raar”, meent de woordvoerder van Rijnstate. “Enerzijds ben je bezig met openstellen van terrassen en winkels - en dat is heel fijn –, anderzijds zien wij bij ons een ander beeld. De politiek wordt gedreven door de samenleving die het allemaal meer dan zat is. Dat snappen wij ook, maar de druk op ziekenhuizen stijgt.”

OMT-lid: 'Ziekenhuizen lopen vol en over'

OMT-lid Andreas Voss, die ook verbonden is aan de Radboud Universiteit, laat merken dat hij snapt dat ziekenhuizen er niet blij mee zijn. "Ik snap dat iedereen naar buiten wil, maar op dit moment lopen de ziekenhuizen in deze regio vol en ook over", benadrukt hij.

De hoogleraar infectieziekten maakt zich zorgen dat dit perspectief als signaal wordt gezien dat alle restaurants open moeten. "Met elke versoepeling lijkt de indruk te ontstaan dat alles weer kan, maar laten we alstublieft in gedachten houden dat we in de zorg nog echt overlopen. Het is goed dat we nu gaan testen om te kijken hoe straks alles weer veilig kan, maar laten we dit niet als signaal zien dat alles nu al weer kan."