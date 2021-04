Geen orkestrepetitie door corona, dan maak je toch muziek vanuit je auto

“We kwamen er achter dat we elkaar ontzettend missen”, vertelt voorzitter Peter Kraaijenbrink. “Door corona kunnen we al een jaar niet meer repeteren met de fanfare . De afgelopen maanden repeteren we hoofzakelijk online. Toch blijven we als vereniging op zoek naar passende alternatieven en van daaruit ontstond het ludieke idee voor een auto-fanfare.”

'Corona doet blijkbaar gekke dingen met een mens'

De leden van De Eendracht kwamen woensdagavond een half uurtje samen op de parkeerplaats bij het verenigingsgebouw De Opmaat in Aalten. “Iedereen vanuit zijn eigen auto”, zegt Kraaijenbrink. “Onze dirigent Egbert van Groningen stond op een hoge tafel, zodat iedereen hem goed kon zien.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Orkestleden van muziekvereniging De Eendracht uit Aalten repeteren vanuit de auto. Foto: Mathijs Roelofsen

De orkestleden waren blij om elkaar weer even te kunnen ontmoeten. “Met elkaar verenigingen lukt nu even niet door alle coronamaatregelen. Corona doet dan blijkbaar gekke dingen met een mens om vanuit een auto met elkaar muziek te gaan maken”, lacht Kraaijenbrink.

'Het was iets ludieks'

Ondanks de enthousiaste reacties krijgt de autofanfare waarschijnlijk geen vervolg. “Muzikaal gezien is het niet ons grote doel en was het iets ludieks”, zegt Kraaijenbrink. “We blijven met de gemeente Aalten in overleg over wanneer we weer in kleinere groepen iets kunnen ondernemen. Het spelen op ons instrument in een orkestsetting is toch onze passie.”