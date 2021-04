Kinderen crossen op baan Oude IJsselstreek

"Wij vinden het belangrijk dat kinderen aan het bewegen komen", vertelt Hans Boesveld, adviseur sport bij de gemeente, die aangeeft dat de baan 25.000 euro heeft gekost. "Dankzij subsidieregelingen hebben wij de pumptrackbaan kunnen aanschaffen." De baan is een mix tussen een skatepark en een BMX-baan en staat de komende twee maanden iedere week in een andere kern. Hoewel Oude IJsselstreek vooral hoopt dat kinderen op de baan afkomen, mag iedereen er gebruik van maken. "Het is zelfs mogelijk om met een rolstoel over deze baan te gaan", zegt Boesveld. "Dus iedereen kan er gebruik van maken, maar we zien voornamelijk kinderen."



De eerste twee maanden wordt de baan door Helpgewoon Buurtsport iedere week in een andere kern geplaatst om zo alle basisscholen de kans te geven om mee te doen aan de georganiseerde clinics op de pumptrackbaan. "Dat betekent dat klassen naar de baan toe komen, die krijgen van ons helmen en fietsen", legt buurtsportcoach Paulien Christ-Verheij uit. De bedoeling is volgens de buurtsportcoach dat na de eerste twee maanden de baan iedere vier weken een nieuwe plek krijgt: "Dat zal dan gaan om de maanden april tot oktober, dan is het weer goed."



Mogelijkheden voor echte baan

Als de pumptrackbaan een succes is in de gemeente, komt er mogelijk een echte crossbaan in Oude IJsselstreek. "Wij denken dat zo'n mobiele pumptrackbaan goed werkt om te kijken in welke kern animo zit", vertelt Boesveld. "Als die animo er is dan gaan we kijken wat de mogelijkheden voor een echte baan zijn."





