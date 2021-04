Massaslachting in sloot, buurtbewoners zijn woest

Samen met haar man Bert zet Ria zich al ruim veertig jaar in voor de amfibieën. Ze helpen de beestjes veilig oversteken, tegenwoordig geflankeerd door hun kleinkinderen. Het kostte hen de nodige avonduren de afgelopen tijd.

'Het is bijna allemaal weg'

De kikkers en padden belandden in de sloten bij de Kaartenmakershoeve. Maar een door de gemeente Apeldoorn ingeschakeld baggerbedrijf schepte deze week de sloten leeg. Beteuterd loopt Ria nu langs één van die sloten. "Kijk", zegt ze, en wijst naar een verdwaalde kikker, "daar kijkt een paar ogen ons aan." Ze is vooral op zoek naar eitjes van de padden en kikkers. "De sloot lag er vol mee, maar het is nu bijna allemaal weg."

Op enkele plekken borrelt en zwemt nog wat, maar het is niet veel meer. Ria: "Het is een trieste bedoening."

Met liefde hebben we met vrijwilligers en onze kleinkinderen de padjes en de kikkers veilig naar hun voortplantingswater gebracht. En de gemeente schept de sloot hélemaal leeg..... Posted by Bert En Ria Walhof on Thursday, April 8, 2021

Baggeren mag nu niet

Ook Maaike Moulijn, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is onthutst: "Toen ik dit hoorde, heb ik direct wethouder Wim Willems gebeld. Binnen een kwartier was het toen afgelopen. Dit had nooit mogen gebeuren, want er mag helemaal niet gebaggerd worden in dit seizoen. Dit is het moment dat de trek plaatsvindt."

Tot op de bodem

Moulijn wil tot op de bodem uitzoeken hoe dit zo kon misgaan. "In 2013 overtrad de gemeente ook de Wet Natuurbescherming. Toen trokken we aan de bel. Daarna zijn ze echt anders gaan werken. Het ging jaren heel goed, dit is de eerste keer dat het weer zo fout gaat."

Daarom wil zij met de gemeente evalueren en fouten in de toekomst uitsluiten. En verder? "Compenseren. Er is natuur kapot gemaakt, daar moet iets voor terugkomen. Ik stel voor dat wij daar een vijver aanleggen", zegt de politica, wijzend naar een geasfalteerde parkeerplaats.

Fout van bedrijf

Alleen een noodsituatie biedt een uitzondering om te baggeren in de sloten, maar daarvan was nu geen sprake. Een fout van het baggerbedrijf, geeft ook de gemeente Apeldoorn toe.

In najaar verder

Een woordvoerder zegt dat er normaal gesproken tussen oktober en december wordt gebaggerd. "Dit is helaas door de aannemer in de opdracht over het hoofd gezien. Het is goed dat een buurtbewoner dit heeft opgemerkt. Daarop zijn de werkzaamheden ook meteen stilgelegd. In het najaar worden de werkzaamheden weer opgepakt."

Ria Walhof laat het er niet bij zitten. Zij doet naar eigen zeggen aangifte tegen de gemeente Apeldoorn.