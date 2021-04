Gemeente Nijkerk sluit woning na hennepvondst

De gemeente Nijkerk heeft een woning gesloten omdat er een 'handelshoeveelheid' hennep is gevonden. Ze denkt dat de verhuurder slachtoffer is geworden van criminelen die in het pand een hennepkwekerij hadden opgezet.

Uit politieonderzoek kwamen signalen dat in de woning mogelijk een hennepplantage was. Reden voor de politie om het pand te doorzoeken.

Burgemeester Renkema laat in een persbericht weten: “De illegale productie van drugs is in strijd met de Opiumwet en zorgt voor brandgevaar. En dan hebben we het nog niet over het publiek dat zo’n pand aantrekt. Voor ondermijnende activiteiten is in Nijkerk geen plaats. Niemand wil toch een drugslab of wietkwekerij in de buurt?”

Renkema heeft voor de sluiting van de woning gebruikgemaakt van het Damoclesbeleid. Deze bestuursrechtelijke maatregel kan naast een strafrechtelijke maatregel worden opgelegd om overlast en gevaarlijke situaties onmiddellijk op te heffen.