Vitesse, weer met Pasveer, wil ADO Den Haag vooral zonder blessures doorkomen

Pasveer keert bij Vitesse terug in het doel. Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Nog tien dagen en dan staat voor Vitesse de wedstrijd van het jaar op de rol. Het competitieduel van vrijdag tegen ADO Den Haag zonder kleerscheuren doorkomen is een belangrijk thema bij de Arnhemse club.

Hekkensluiter ADO vecht zo ongeveer voor zijn laatste kans op lijfsbehoud in de eredivisie. Bijna niemand rekent er meer op dat de club uit Den Haag nog zeven punten kan goed maken op de nummer 15 of 16, te weten VVV Venlo en Willem II. Voor Vitesse lijkt dat een ideale tegenstander als laatste voorbereiding op de bekerfinale in De Kuip tegen Ajax.

Geen rood

Cruciaal voor Vitesse is het thuisduel vrijdagavond zonder blessures te overleven. Ook rode kaarten zijn fataal, want dat betekent automatisch een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd. "Maar je moet sowieso geen rood krijgen. Dat is nooit goed", zegt trainer Thomas Letsch.

Druk verhogen

"Als je een wedstrijd ingaat met het idee om niet geblesseerd te raken, hoef je er niet aan te beginnen. Dan heeft het geen zin. Dit is voor nu de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. We kunnen onze sterke positie op de ranglijst namelijk sterker maken. De druk verhogen op onze concurrenten in de top", weet Letsch.

Overtuiging

Niemand wil de finale in De Kuip missen, maar Letsch weet zeker dat zijn spelers alleen met ADO Den Haag bezig zijn. "Als ik het gevoel zou hebben dat het niet zo is, zou een ander spelen. Maar dat gevoel heb ik helemaal niet. Ik ben er echt van overtuigd", aldus de coach. "We strijden namelijk ook nog vol voor de tweede plaats." Vitesse staat in de eredivisie nu vierde, drie punten achter PSV en AZ.

Kleinere selectie

Sinds vorige week, toen de Gelderse club indruk maakte in Enschede en won van FC Twente, werkt Letsch met een iets kleinere groep. Zo zitten tegen ADO Den Haag spelers als Million Manhoef, Noah Ohio en Hilary Gong niet bij de selectie.

Iedereen is fit bij Vitesse. "Ook Remko Pasveer heeft mij een positief signaal gegeven dat hij weer kan spelen", vertelt Letsch. Doelman Pasveer ontbrak tegen Twente uit voorzorg en kreeg rust. Jeroen Houwen verdwijnt daarmee weer naar de reservebank.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Bero, Tronstad, Tannane; Broja en Openda