Vitesse-spits Armando Broja: 'Op de trainingen zijn we wel wat voorzichtiger'

Als Vitesse dit seizoen als tweede eindigt, mag het in juli wedstrijden spelen met als doel het bereiken van de Champions League. Het halen van de voorrondes lijkt voor de Arnhemse club nog een brug te ver, maar de achterstand is nog te overbruggen. Vitesse moet dan zowel PSV als AZ inhalen op de ranglijst. Het verschil met beide ploegen is drie punten.

Een overwinning op hekkensluiter ADO is dan wel noodzakelijk. De club uit Den Haag vecht vanavond in GelreDome zo ongeveer voor zijn laatste kans op lijfsbehoud in de eredivisie. Bijna niemand rekent er meer op dat ADO nog zeven punten kan goed maken op de nummer 15 of 16, te weten VVV Venlo en Willem II.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Geen rood

Cruciaal voor Vitesse is het thuisduel zonder blessures te overleven. Ook rode kaarten zijn fataal, want dat betekent automatisch een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd. "Maar je moet sowieso geen rood krijgen. Dat is nooit goed", zegt trainer Thomas Letsch.

"Als je een wedstrijd ingaat met het idee om niet geblesseerd te raken, hoef je er niet aan te beginnen. Dan heeft het geen zin. Dit is voor nu de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. We kunnen onze sterke positie op de ranglijst namelijk sterker maken. De druk verhogen op onze concurrenten in de top", weet Letsch.

Overtuiging

Niemand wil de finale in De Kuip missen, maar Letsch weet zeker dat zijn spelers alleen met ADO Den Haag bezig zijn. "Als ik het gevoel zou hebben dat het niet zo is, zou een ander spelen. Maar dat gevoel heb ik helemaal niet. Ik ben er echt van overtuigd", aldus de coach.

Armando Broja droomt al van de bekerfinale. De spits, gehuurd van Chelsea in Londen, doet er alles aan om gefocust te blijven en per wedstrijd te leven, maar de gedachten zijn ongetwijfeld ook al bij de eindstrijd tegen Ajax in De Kuip. "We doen het stap voor stap. Natuurlijk wil niemand een onnodige blessure oplopen. We letten goed op onszelf. Ook op de trainingen zijn we wel iets voorzichtiger. Maar eerst is nu ADO, Ajax is nog ver weg", aldus de topscorer.

Kleinere selectie

Sinds vorige week, toen de Gelderse club indruk maakte in Enschede en won van FC Twente, werkt Letsch met een iets kleinere groep. Zo zitten tegen ADO Den Haag spelers als Million Manhoef, Noah Ohio en Hilary Gong niet bij de selectie.

Iedereen is fit bij Vitesse. "Ook Remko Pasveer heeft mij een positief signaal gegeven dat hij weer kan spelen", vertelt Letsch. Doelman Pasveer ontbrak tegen Twente uit voorzorg en kreeg rust. Jeroen Houwen verdwijnt daarmee weer naar de reservebank.

Twee keer tegen ADO

Broja aast ondertussen bij Vitesse op meer goals. Eerder dit seizoen maakte hij er twee tegen ADO in de uitwedstrijd. "Als spits leef je van doelpunten. Dat hebben wij nodig. Ik heb er nu negen gemaakt en daar ben ik best tevreden mee", zegt de 19-jarige spits. "Maar ik wil weer, ik wil altijd meer. Als ik scoor, help ik het team. Dat is het belangrijkste."

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Bero, Tronstad, Tannane; Broja en Openda