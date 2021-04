Roma Heina Mirando viert Wereld Roma Dag: 'Feest met een lach en een traan'

Op 8 april is het Wereld Roma Dag. Het is één van de weinige feestdagen van de Roma, vertelt de Arnhemse musicus Roma Heina Mirando. Het is letterlijk een feest met een lach en een traan.

Op Wereld Roma Dag vieren Romagroepen over de hele wereld hun herwonnen vrijheid, maar er wordt ook stilgestaan bij de vervolging van de Roma- en Sintibevolking in de Tweede Wereldoorlog. Het is een dag waarop feest wordt gevierd én wordt herdacht.

Roma Heina Mirando is violist van Koninklijk Zigeuner Orkest Tata Mirando. In zijn appartement in Arnhem vertelt de musicus meer over deze bijzondere dag en laat hij ook vooral zijn viool spreken...

Luister naar de radioreportage.

Herdenking in Amsterdam

Na afloop van het gesprek vertrekt Mirando naar het Museumplein in Amsterdam, waar hij samen met andere Sinti en Roma het Zigeunermonument Hel en Vuur bezoekt. Daar wordt stilgestaan bij de miljoenen Roma en Sinti die in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Op 19 mei 1944 werden vanuit Kamp Westerbork 245 Sinti en Roma naar Auschwitz gedeporteerd. 214 van hen zijn nooit meer teruggekeerd. Op diezelfde plek wordt ook de vrijheid gevierd. Er wordt taart gegeten en muziek gemaakt. Vanwege corona is het feest volgens Mirando dit jaar wel ingetogener dan anders. Volgend jaar op 8 april zijn er plannen voor een veel groter feest. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Arnhem.

Geen woonwagen, maar een appartement

De 60-jarige Roma Heina Mirando woonde het grootste deel van zijn leven in een woonwagen. Het huis op wielen heeft hij verruild voor een appartement in Arnhem. Missen doet hij de wielen en het leven dat daarbij hoort niet.

"De woonwagenwereld zit in mijn hart, dus dat neem ik mee", vertelt Mirando op Radio Gelderland. En aan het einde van het gesprek laat hij samen met zijn zwager nog even horen dat zigeunermuziek overal, dus ook in een woning zonder wielen, helemaal tot zijn recht komt.

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een andere Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.