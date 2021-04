Sportverenigingen in Oost Gelre moeten de broek zelf ophouden

Oost Gelre wil de sportverenigingen stap voor stap privatiseren. Voetbalvereniging KSV in Vragender kan een 'afkoopsom' van 190.000 euro tegemoet zien en inmiddels ligt er ook bij voetbalvereniging Erix in Lievelde een voorstel op tafel.

De privatisering van sportverenigingen, bij zowel binnen- als buitensporten, is vastgelegd in de vernieuwde sportvisie van Oost Gelre. "De sportverenigingen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze toekomstbestendig zijn, maar als gemeente willen we daar in alle redelijkheid een bijdrage aan leveren", zegt wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre. "We willen een bijdrage leveren aan het sport- en verenigingsleven, maar de verenigingen zijn aan zet en moeten zelf de broek ophouden."

Jaarlijkse bijdrage afgeschaald

In het geval van KSV betekent dat in de praktijk dat de voetbalclub van de gemeente eenmalig 190.000 euro krijgt om zaken als de lichtinstallatie en de velden op te knappen. De jaarlijkse bijdrage wordt afgeschaald van 16.000 naar 9000 euro. "Het onderhoud van de accommodatie komt dan volledig bij KSV te liggen", zegt Porskamp. "Ze kunnen daarvoor niet meer bij de gemeente aankloppen."

De wethouder zegt dat Erix in Lievelde inmiddels een financieel voorstel heeft gekregen voor de privatisering van het sportpark. Voetbalvereniging RKZVC in Zieuwent wordt door de gemeente nog geholpen met 7500 euro voor een beregeningsinstallatie. Porskamp: "We stemmen in, maar we hebben er een afspraak aan gekoppeld met betrekking tot de toekomstige kosten van de vereniging. We gaan daarover met RKZVC in gesprek."

Het sportpark in Mariënvelde is al geprivatiseerd en de gesprekken met KSH in Harreveld zijn opgeschort. "KSH zit namelijk midden in de opstartfase van de fusie met voetbalvereniging Mariënveld (fusieclub HMC'17, red.)", zegt Porskamp.

Contributie omhoog

Hoe kijken de betrokken verenigingen er tegenaan? Zoals KSV bijvoorbeeld? Porskamp: "Met elkaar kom je eruit. Bij de clubs snappen ze ook wel dat het niet van één kant kan blijven komen. Bij KSV bijvoorbeeld hebben ze het aan de leden voorgelegd en hebben ze besloten de contributie van de senioren te verhogen. Ze zien daar ook de voordelen van een betere accommodatie dankzij de bijdrage van de gemeente."