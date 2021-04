Binnen 15 minuten zijn alle 'corona-optredens' in Doornroosje uitverkocht

Slecht nieuws voor wie nog naar één van de concerten in de Nijmeegse popzaal Doornroosje wil. Er gingen drie test events in de verkoop. En alles is volgeboekt.

Binnen een kwartier tijd was het gebeurd: alle drie de concerten die het Nijmeegse poppodium geeft als coronatestevenement zijn uitverkocht. Het gaat om de concerten van Thijs Boontjes op zondag 25 april, Strippenlift een dag later, en Pip Blom op dinsdag 27 april.

In totaal zijn er per concert 137 kaartjes verkocht. Voor Doornroosje is dat mooi, maar het heeft ook een nadeel, vertelt een Koos Hornman van de popzaal: "Het is jammer dat we mensen moeten teleurstellen."

De online verkoop begon om 10.00 uur donderdagochtend. En voor 10.15 uur was alles weg.

Niet onverwacht

Voor Doornroosje komt de snelheid waarmee de voorstellingen zijn uitverkocht, niet onverwacht: "Mensen hebben zin om iets te gaan doen. We hebben het ook al gezien met shows die voor later in het jaar gepland staan. Voor een voorstelling van Froukje in oktober ging het door het dak."