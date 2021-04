Achterhoekse doelman Rondeel naar De Treffers

De tweede divisionist uit Groesbeek heeft de 26-jarige Achterhoeker aangetrokken om de concurrentie aan te gaan met Niels Kornelis. Hij is de opvolger van Dani Centen, die na dit seizoen naar Blauw Geel'38 uit Veghel vertrekt.

Nog geen debuut

Rondeel stapte afgelopen zomer over van De Graafschap naar TOP Oss. De doelman uit Keijenborg kwam in de voorbereiding veel in actie, maar in de competitie bleef het bij reservebeurten. In vijf seizoen bij de selectie van De Graafschap kreeg hij ook nooit speeltijd in officiële wedstrijden, waardoor hij nog altijd wacht op zijn debuut in het betaald voetbal. Daarvoor heeft hij nu nog zes wedstrijden bij TOP.

Jordy Rondeel tussen de spelers van TOP Oss Foto: Omroep Gelderland

"Toen De Treffers zich meldde kreeg ik meteen een positief gevoel en dat werd alleen maar sterker na ons eerste gesprek", zegt Rondeel op de website van de Groesbeekse club. "Ik kende De Treffers al omdat het een grote club in het amateurvoetbal is en hoewel ik ook door kon bij TOP Oss, was het voor mij duidelijk dat ik mijn carrière wilde vervolgen bij De Treffers."

Hij zal het keepen in Groesbeek combineren met zijn baan als coördinator jeugdscouting en keeperstrainer in de jeugd van De Graafschap.