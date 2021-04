NEC weer toe aan succes in 'oefenwedstrijd' uit tegen Excelsior

NEC liet de laatste drie wedstrijden acht punten liggen en doet daarom niet meer mee om directe promotie. De Nijmegenaren spelen pas half mei weer wedstrijden die er echt om gaan, want dan beginnen de play-offs.

Wie de tegenstander wordt, is nog onduidelijk. Maar de huidige zesde plaats betekent dat NEC start met twee uitwedstrijden. En daarbij is waarschijnlijk weer wat publiek aanwezig, dus vijfde worden is nu veel aantrekkelijker. Maar dan moet een achterstand van vijf punten op Go Ahead Eagles in zes wedstrijden worden goedgemaakt. NEC treft de ploeg uit Deventer nog wel op de één na laatste speeldag.

Fans in de Bloedkuul

"Natuurlijk hebben we het er met de jongens in de kleedkamer over", zegt verdediger Bart van Rooij. "Wat als je deze punten wel had gepakt. Maar we moeten nu kijken naar de wedstrijden die gaan komen en je daarop richten. Het zou super zijn als wij de play-offs ingaan met supporters in De Goffert. Dan weet iedereen dat er gekke dingen kunnen gebeuren in de Bloedkuul."

Rogier Meijer is realistisch Foto: Omroep Gelderland

Trainer Rogier Meijer is realistisch. "Uiteindelijk sta je op de plek waar je hoort te staan en verdient te staan. Die wedstrijden heb je niet gewonnen en daarom sta je hier. Dat heeft nu geen zin meer. Als de wedstrijden met publiek worden gespeeld, is er zeker een thuisvoordeel. Dus we gaan er alles aan doen om een plek te stijgen op de ranglijst. Dat kan morgen met een wedstrijd winnen, dan maken we daar een goede aanzet toe."

Bruijn nog niet terug

Qua personele bezetting ontbreekt Rens van Eijden nog. Hij is herstellende van een enkelblessure en mikt op een rentree in de play-offs of al wat eerder. Jordy Bruijn, die maandag tegen Telstar ook al ontbrak, is nog steeds niet helemaal fit. Dat betekent dat Joep van der Sluijs weer in de basis staat. "Jordy kan de wedstrijd niet halen, maar het is positief dat hij weer op het veld is. Net als Rens. Ze gaan richting de eindfase van hun revalidatie, dat is positief met het oog op de toekomst. We kiezen er nu voor om het van maandag uit te laten staan. Misschien dat later andere jongens er een keer inkomen, zeker als ze aan de deur kloppen."

NEC won eerder in De Goffert met 3-2 van Excelsior na een 2-0 achterstand. Vorig seizoen verloor NEC op Woudestein voor de competitie met 2-1. De ploeg uit Rotterdam maakt een teleurstellend seizoen door en kan de play-offs al niet meer halen.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; van Rooij, Odenthal, Barreto, Bukusu, El Karouani; Proper, Vet, Van der Sluijs; Tavsan, Janga.