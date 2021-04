NEC weer toe aan succes in 'oefenwedstrijd' tegen Excelsior

NEC liet de laatste drie wedstrijden acht punten liggen en doet daarom niet meer mee om directe promotie. De Nijmegenaren spelen pas half mei weer wedstrijden die er echt om gaan, want dan beginnen de play-offs.

Wie de tegenstander wordt, is nog onduidelijk. Maar de huidige zesde plaats betekent dat NEC start met twee uitwedstrijden. En daarbij is waarschijnlijk weer wat publiek aanwezig, dus vijfde worden is nu veel aantrekkelijker. Maar dan moet een achterstand van vijf punten op Go Ahead Eagles in zes wedstrijden worden goedgemaakt. NEC treft de ploeg uit Deventer nog wel op de één na laatste speeldag.

Bruijn terug

Qua personele bezetting ontbreekt Rens van Eijden nog. Hij is herstellende van een enkelblessure en mikt op een rentree in de play-offs of al wat eerder. Jordy Bruijn, die maandag tegen Telstar ook al ontbrak, is nog steeds niet helemaal fit. Dat betekent dat Joep van der Sluijs weer in de basis staat.

NEC won eerder in De Goffert met 3-2 van Excelsior na een 2-0 achterstand. Vorig seizoen verloor NEC op Woudestein voor de competitie met 2-1. De ploeg uit Rotterdam maakt een teleurstellend seizoen door en kan de play-offs al niet meer halen.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; van Rooij, Odenthal, Barreto, Bukusu, El Karouani; Proper, Vet, Van der Sluijs; Tavsan, Janga.