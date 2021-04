'Ik neem een oude smokkelroute', nieuwe Duitse coronaregels gesprek van de dag

Begin deze week deed Duitsland de grens met Nederland op slot. Alleen met een negatief coronabewijs dat niet ouder is dan 24 uur mag je Duitsland in. Hoe doen ze dat in grensdorp Dinxperlo, waar de grens oversteken dagelijkse realiteit is?

Slager Eric van Schie heeft zijn winkel in de hoofdstraat van het grensdorp. Aan zijn kant is het Nederland, de overkant heet Duitsland. Hij ziet nog best veel Duitse kentekens langsrijden. "Ik heb niet het idee dat iedereen zich aan het gebod houdt, zegt hij, het is in ieder geval niet rustiger dan anders."

Die rust merken ze wel in hotel 't Weling. Eigenaresse Corrie had door de corona al geen Duitse klanten meer. "Maar nu de grens zo goed als dicht zit, komen de Nederlandse klanten ook niet meer. Ze kunnen helemaal nergens meer heen."

Ook basisschool De Wegwijzer aan de Nederlandse kant heeft leerlingen uit Duitsland. "Die zijn vanochtend gewoon door hun ouders gebracht", zegt juf Annet. "Hoe die vanmiddag terugkomen in Duitsland zonder negatief coronabewijs? Geen idee. Daar hou ik me ook echt niet mee bezig."

'Wachttijd van tien dagen'

Dat negatieve coronabewijs is de enige manier om de grens nog over te mogen. Een fel begeerd papiertje dus. De test mag alleen niet langer dan 24 uur geleden zijn, voor regelmatige grensoverschrijders is die termijn wat opgerekt naar 72 uur.

"Maar de wachttijd voor zo'n test is opgelopen tot bijna tien dagen", zegt ondernemer Kor van der Zwan. Hij woont in Duitsland en heeft zijn bedrijf in Zevenaar. "Ik moet dus steeds de grens over. Ik wil wel een test doen, maar dan ben ik pas over enkele dagen aan de beurt. Dat werkt dus niet."

Oude smokkelroute

Hoe hij straks van Zevenaar na zijn werk weer terug in Duitsland komt, weet hij nog niet precies. "Ik denk dat ik mijn auto vlak bij de grens neerzet en dan door het bos verder ga over een oude smokkelroute."

Petra Niemeyer van de Duitse slijterij in Bochold is het spoor ondertussen ook helemaal bijster. "Ik heb veel bestellingen in Nederland. Dat is een probleem. Bovendien komen drie van mijn personeelsleden uit Nederland. Die heb ik de hele week nog niet op hun werk gezien. Ze kunnen gewoon niet aan zo'n test komen door de wachttijden."

Zelf moet ze ook iedere dag de grens over om haar twee kinderen naar school te brengen. "Ik weet niet meer hoe dit allemaal moet, iedere drie dagen een test van 90 euro halen? Ik zie wel waar het schip strandt."

Paard net over de grens

Ook Valéry Vleeming zit met de handen in het haar. "Ik heb mijn paard Bloem net over de grens staan. Daar kan ik nu niet heen. Het is het paard van mijn overleden moeder. Die wil ik goed verzorgen. Ik heb geen idee hoe dat nu moet. De enige manier is illegaal de grens over. Als ik in Nederland iedere 72 uur een nieuwe test moet halen kost me dat 840 euro per maand. Dat kan ik echt niet betalen."

Ondertussen werkt de Duitse overheid aan extra testcapaciteit om de wachttijden te verlagen. En passen de grensbewoners extra goed op als ze de grens oversteken. "Gelukkig hebben we nog geen controle gezien." Boetes kunnen oplopen tot wel 3000 euro.

