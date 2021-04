'Dan stappen er vijf malloten uit een auto', juwelier weer doelwit inbrekers

En weer was het raak bij juwelier Aalbers in Velp. Vijf mannen probeerden in de nacht van woensdag op donderdag de zaak van Hans Aalbers binnen te komen. Maar het speciale veiligheidsglas hield de krakers tegen.

Hans zelf is de tel kwijt. Hij weet niet meer hoeveel keer zijn zaak al doelwit was van een overval of een poging tot inbraak. "Ik loop hier nu 40 jaar rond en ik denk dat we de 20 zeker aanraken. Ik weet het gewoon niet meer."

Vijf malloten in een auto

In de vroege donderdagochtend, om 03.30 uur, komen volgens de camerabeelden vijf vermomde mannen in een auto bij de zaak en proberen een ruit in te slaan, vertelt Aalbers: "Dan stappen er vijf malloten uit een auto, die gewoon het hek eruit rammen en met grote voorhamers tekeer gaan. En na anderhalve minuut de benen nemen."

"Het zijn hele speciale ruiten, dus daar komen ze ook niet doorheen. Maar het is iedere keer de schade, frustratie en het gevoel van: jongens, jongens, waar zijn we nu mee bezig?" Volgens de juwelier was de politie er razendsnel bij: "Maar ja, net te kort. Het gaat zo snel. Het is niet normaal."

Moedeloos

Moedeloos wordt hij ervan, na het zoveelste incident: "We hebben het gedonder al met die corona. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk. Het is ook om moedeloos van te worden. Ja, je schrikt wel. Maar het is ook meer van: wat moeten we nu nog doen?"

"Rampalen. Speciaal hek. Speciale ruiten, die laten we in het buitenland maken. We doen er alles aan om het zo goed mogelijk te doen voor de klant. Het is al niet de leukste tijd en dan krijgen we dit nog erbij."

Aalbers had zich nog zo verheugd op het idee dat er misschien later deze maand weer versoepelingen komen rond het winkelen: "Aan de ene kant ben je hartstikke blij. We krijgen verruiming, het gaat beter. Die vaccinaties die lopen. Er komt weer licht in de tunnel en dan is dit even zo'n tackle die je niet verwacht. Je wordt even uit het veld geslagen. Je krijgt even zo'n schop tegen de enkels."

Gewoon doorgaan

Toch laat Aalbers zich niet klein krijgen. De zaak is donderdagochtend gewoon open: "We gaan door. We gaan de moed niet verliezen. We ruimen de boel op en de splinters. De nieuwe ruiten worden besteld."

Luister hier naar het verhaal van Hans Aalbers.

Zie ook: Personen proberen in te breken bij juwelier Velp