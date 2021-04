NEC-watcher Danny van den Broek (63) overleden

Hij werd geboren in het Nijmeegse Waterkwartier. Danny van den Broek vervulde veel functies bij de krant. Hij was jarenlang chef-sport. Maar zijn echte passie lag niet aan het bureau, maar in het veld. Of op de schaatsbaan. Zo volgde hij het Nijmeegse ijshockey al in de jaren tachtig en was hij eind jaren negentig aanwezig bij alle grote schaatstoernooien, waaronder de Olympische Spelen in Nagano. Ook was hij bij de Spelen van Sydney in 2000.

'Den'

Ook was Van den Broek met verschillende tussenperiodes NEC-watcher. In de jaren tachtig maakte hij al promotie en degradatie mee. Hoogtepunt waren de Europese trips in 2008/09 met trainer Mario Been, met wie de journalist een hele goede band onderhield.

"Den, wat ga je ervan maken?", vroeg de trainer altijd. Na de triomf in Moskou tegen Spartak was de journalist zo mogelijk nog blijer dan de spelers. Hij waagde zich voor het eerst in zijn leven aan de wodka. Op het vliegveld de volgende ochtend had hij het daar nog even zwaar mee. "Feestje gehad?", schreeuwde aanvoerder Peter Wisgerhof keihard in zijn oor.

Vertrouwen

Specialiteit van Danny van den Broek was het zogenaamde kleedkamerverhaal. Na afloop van een wedstrijd snel een reactie halen bij een sporter. Hij slaagde er dan altijd in om een ander verhaal los te krijgen dan al bekend was, omdat hij heel snel het vertrouwen van de geïnterviewde wist te winnen. Spelers van NEC spraken altijd graag met hem en wisten dat ze dan konden rekenen op een mooi verhaal in de krant.

Danny van den Broek interviewt Terry Sanniez van NEC. Foto: Omroep Gelderland

Danny van den Broek was geen kritische journalist. Van een rel of een trainersontslag hield hij niet echt. Hij was vooral liefhebber van de sport en zag alles altijd positief in. Het vak veranderde de laatste tien jaar en daar had hij wel eens moeite mee. Het ging in de journalistiek steeds meer om snel produceren en de deadlines na wedstrijden vielen soms vrijwel meteen na het fluitsignaal. Een doelpunt in de laatste minuut werd zijn vijand, maar zijn taalvaardigheid hielp hem er altijd doorheen.

De ontwikkeling dat de krant ook video-content moest gaan maken, vond hij wel heel interessant. En dat vulde hij ook in met de rubriek Blik op NEC, waarin hij op camera spelers en kleurrijke personen rond de club portretteerde.

Weg uit Nijmegen

Na een lange periode op de centrale sportredactie, kwam hij terecht op de sportredactie in de Achterhoek. Voor oer-Nijmegenaar Van den Broek was dat wel even wennen. En kort daarna verliet hij de sport zelfs helemaal, toen hij werd overgeplaatst naar de redactie Rivierengebied. Maar ook daar bleken zijn aimabele karakter en sociale vaardigheden heel geschikt om wethouders en raadsleden allerlei informatie te ontfutselen.

Rentree

Zijn passie bleef bij de sport liggen. Begin 2019 maakte hij voor de editie Rivierengebied een verhaal met de uit Tiel afkomstige NEC-doelman Mattijs Branderhorst. "Hé Danny, ben je weer terug?", zo begroette aanvoerder Rens van Eijden hem meteen.

En ook bij andere NEC'ers waren er direct enthousiaste reacties. Later dat jaar bracht hij heuglijk nieuws en meldde hij met champagne op zijn eigen social media dat hij terugkeerde als NEC-watcher.

In zijn element

Van den Broek begon vol enthousiasme aan zijn zoveelste periode bij de Nijmeegse club. "Ik mis dit gebied echt, al die raadsvergaderingen tot diep in de nacht", zei hij met humor, als hij over de A15 langs zijn voormalige werkgebied in Rivierenland reed op weg naar een wedstrijd. Binnen de kortste keren had hij weer hele goede contacten met alle spelers en de staf van NEC. Hij was helemaal in zijn element.

In januari 2020 kreeg hij gezondheidsklachten en kort daarop volgden enkele slechte diagnoses. Iedereen verwachtte dat hij gas terug zou nemen, maar Van den Broek bleef doorwerken en volgde NEC ook tijdens de coronacrisis. Maar begin dit seizoen ging het niet meer.

Danny van den Broek werd in zijn eigen krant nog wel genomineerd in de rubriek De Nimweegste. En af en toe schreef hij nog artikelen, zoals een interview met de topscorer aller tijden van NEC Frans Janssen. Hij zal node gemist worden bij de Nijmeegse club. Danny van den Broek is 63 jaar geworden.