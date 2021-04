Bruls: “Betalen voor test om te kunnen uitgaan niet onredelijk, wel zo snel als kan testen loslaten”

"Over een aantal maanden misschien al niet meer nodig"

Een mogelijke opening van uitgaansgelegenheden en het hervatten van lessen in het hoger onderwijs in de niet al te verre toekomst, waarbij waarschijnlijk een negatieve test nodig is voor toegang, kan tot een vraag voor gemeentelijke ondersteuning daarbij leiden. “Het gaat nog zeker wel tot in juli duren voordat iedereen die gevaccineerd wil worden tenminste één prik heeft gehad”, zegt Bruls. “Omdat je anders in de tussentijd niets open zou kunnen doen, is het testen als oplossing bedacht om dit te overbruggen. Daar heb ik begrip voor, en ik snap de vraag of we iets voor studenten kunnen doen in de vorm van het verstrekken van zelftesten. Maar het creëren van extra lokale testfaciliteiten is nogal een circus voor veel belastinggeld. Je moet nogal wat opzetten, terwijl het over een aantal maanden misschien al niet meer nodig is. Want gaan we mensen nog verplichten zich te laten testen als ze al gevaccineerd zijn? Hoe lang willen we het als maatschappij gaan volhouden dat je je moet laten testen om in de bioscoop naar foute Hollywood-film te kunnen kijken of een uurtje op een terras te zitten als het vaccineren inderdaad succesvol blijkt? Dat is het werkelijke debat.”

"Betalen voor test niet onredelijk"

Gaan er uitgaansgelegenheden open waar een negatieve test vereist is om binnen te mogen, dan vindt Bruls het niet onbespreekbaar dat men in ieder geval in het uitgaansleven voor zo’n test zou moeten betalen. “Als u meerdere malen per week wilt uitgaan, dan is het niet onredelijk dat er geld gevraagd wordt voor een test. Dat is van alle tijden. Het is net als bij een vaccinatie voor een buitenlandreis: het is uw keuze om daarheen te gaan.”

"Pilots bedoeld als testen, niet als evenementen"

Bruls dempt ook het enthousiasme wat betreft de pilots die de komende tijd in Nijmegen gehouden gaan worden in de culturele sector. Als het aan Stadspartij Nijmegen lag, had de gemeente de kans gegrepen om het nachtleven hierbij betrekken ten behoeve van jongeren. Maar dat zit er niet in, vertelt de burgemeester. “De Rijksoverheid heeft hier zelf instellingen voor benaderd. Ze hebben ons niet om onze mening gevraagd. Het hoofddoel is om testen uit te voeren, niet om activiteiten mogelijk te maken. Jongeren hebben meer aan het ‘openingsplan’ dat hopelijk volgende week komt vanuit Den Haag.”

Dion van Alem

Politieke verslaggeving RN7