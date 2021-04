Wethouder: “Voldoende opvangcapaciteit voor 15 daklozen wooncontainers Jan Massinkhal”

Tijdelijke oplossing

Binnen de huidige opvangvoorzieningen MFC en Hulsen kon niet worden voorzien in een winteropvang die voldeed aan de coronarichtlijnen. Daarom liet de gemeente in december op de parkeerplaats aan de achterzijde van de Jan Massinkhal in overeenstemming met omwonenden en bedrijven over de tijdelijkheid hiervan 29 woonunits plaatsen. "Door de daklozen werden deze containers als positief ervaren", zegt Charlotte Brand (PvdA). "Ze hadden onderdak, privacy en kregen drie maaltijden per dag. Voor een groot aantal daklozen zorgde deze omstandigheden voor een positieve wending in hun leven. Inmiddels is duidelijk geworden dat de containers weg moeten. De daklozen vrezen dat ze onvoldoende hulp krijgen en willen graag blijven."

Visser: “Ik ben blij dat dit een succes is geworden en dat omwonenden dit goed hebben gevonden. Dat is wel eens anders in deze stad. Maar de voorwaarde was dat het tijdelijk zou zijn. We hebben de einddatum al verplaatst van 1 april naar 10 april. De woonunits zijn gehuurd en moeten terug en de parkeerruimte die nu bezet gehouden wordt is weer nodig. Het liefst zou ik ze ook verplaatsen naar een andere locatie, maar de meeste mensen vinden het niet zo fijn om die containers op een veldje bij hen in de buurt te hebben. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.”

15 rechthebbenden

Er zijn nu nog 30 gebruikers over in de woonunits. 15 daarvan hebben recht op opvang vanuit de gemeente. “Er is voldoende opvang voor de 15 mensen die we nu nog gaan plaatsen. We gaan per casus kijken wat de beste oplossing is. Wel is het zo dat we in tijdelijke opvang voor cliënten van de Hulsen tijdens de nieuwbouw daarvan nog voor 10 mensen plek zoeken. We kijken of we die groepen kunnen samenvoegen. Een oplossing hiervoor is in wording. Of dat precies de plek gaat zijn die ze willen, is waarschijnlijk niet het geval. Wel hebben we geleerd de afgelopen periode dat het prettig is voor mensen om gebruik te kunnen maken van 24-uursopvang met een- of tweepersoonskamer in plaats van slaapzalen. Zo zal het ook zijn bij de tijdelijke opvanglocatie aan de Schependomlaan, maar we zijn nog op zoek naar een andere locatie waar we mensen voor meer dan twee jaar privacy-vriendelijk onderdak kunnen bieden.”

"Arbeidsmigranten landelijk probleem"

De andere 15 gebruikers zijn arbeidsmigranten of mensen zonder documenten. “Dat zijn mensen die we normaliter niet opvangen, maar waar we vanwege corona door het Rijk een verzoek tot opvang voor kregen. Dat verzoek is nu verlopen. We hebben gemerkt dat het een enorme aanzuigende werking gehad voor arbeidsmigranten. Hoe om te gaan met arbeidsmigranten zonder werk die toch in Nederland blijven is een landelijke kwestie. We zijn met de staatssecretaris in gesprek over hoe deze mensen op te vangen."

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7