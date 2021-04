Dit zijn de duurste optrekjes van onze provincie

Eind 2019 waren er in Nederland nog zo'n 60.000 miljoenenwoningen, een jaar later was dat aantal gestegen naar 84.400. Amsterdam is met 14.000 woningen nog steeds de stad met veruit de meeste dure woningen. Het aantal nam daar wel minder hard toe dan gemiddeld.

De Top 5

1. Epe, Tongerenseweg: 5,3 miljoen euro

Huize Kolthoven ligt op ruim 5 hectare grond. Het huis telt maar liefst 11 slaapkamers. Het landhuis en het bijgebouw dateren uit 1914. De eigenaar, zo meldt de populaire huizensite, heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de woning energiezuinig te maken. De energierekening is daardoor fors lager geworden. Het woonoppervlak beslaat 800 vierkante meter.

2. Nijkerk, Bulderweg 1-3: 4,3 miljoen euro

De tekstschrijver ging helemaal los voor een tekst voor Landgoed 'de Veentjes', dat bijna 1500 vierkante meter beslaat. "Een buitenverblijf van absolute topklasse! Wie droomt er niet van? Verscholen schoonheid. Een unieke locatie. Een echt familiehuis in het midden van het land, slechts omringd door oneindige natuur, bossen en lucht. Een landgoed bewonen in absolute topklasse is alsof je iemands familiegeschiedenis binnenstapt." Voordeel: het huis is vrij op naam, dat wil zeggen dat de verkoper de overdrachtskosten voor zijn rekening neemt.

Te koop: landgoed voor 4,3 miljoen euro. Foto: Drieklomp Makelaars en Rentmeesters

3. Rossum, Slot Rossum: 4,1 miljoen euro

In Rossum staat Slot Rossum. De tekstschrijver van Funda is verliefd op het slot en schrijft: "Dit slot ligt met haar koetshuis midden in het schilderachtige Rossum, zodat je buiten de poort meteen in een mooie straat van het dorp bent. Vanuit de parkachtige tuin loop je zo de dijk op, voor een prachtig uitzicht over de rivier de Waal."

Baron C.A.J van Randwijck heeft het slot in 1849 laten bouwen.

4. Wageningen, Hesselink van Suchtelenweg: 3.550.000 euro

Wonen en werken in een voormalig laboratorium? Dan kan. Dit rijksmonument aan de rand van Wageningen deed dienst als Laboratorium voor de Landmeetkunde. Het ontwerp omvatte, zo meldt Funda, een practicumzaal voorzien van zeven grote ramen en een uitkijktoren. De practicumzaal verloor haar functie echter in de jaren zestig door de opkomst van nieuwe meettechnieken. De collegezaal is vrijwel intact gebleven en voorzien van schuifdeuren.

Het voormalige laboratorium in Wageningen. Foto: Funda

5. Twello, H.W. Iordensweg: 3.450.000 euro

Koetshuis gebouwd in 2008, maar met landhuis uit 1932. Ruimte voor paarden want het landgoed bevat ook een paardenstal. Vorig jaar zijn er nog 28 zonnepanelen geplaatst. Het landgoed Hackforts Veenhuis heeft een ontstaansgeschiedenis die terug gaat tot de dertiende eeuw en is lang bewoond door de familie van Twickelo. In 1932 komt het huis in handen van de industrieel Ankersmit. Men sloopt het huis en laat een nieuw huis bouwen op dezelfde locatie.

De toename van het aantal miljoenenwoningen wordt uiteraard veroorzaakt door de stijgende huizenprijzen. Het afgelopen jaar betaalden kopers van bestaande woningen volgens cijfers van het CBS gemiddeld 7,8 procent meer dan in 2019.