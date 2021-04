De Bloesemtocht hoort bij Hans' gezin

Het zou alweer de 28ste editie worden van de Rode Kruis Bloesemtocht in Geldermalsen. In verschillende afstanden, oplopend tot 40 kilometer, zou er door de Betuwe worden gelopen. Maar door corona mag dat niet. Hans van Kranenburg moest met andere vrijwilligers razendsnel een alternatief bedenken.

"Ja, natuurlijk waren wij eerst teleurgesteld. Je hoopt met alle vijfhonderd vrijwilligers dat het doorgaat. Vorig jaar kon het ook al niet. En dat terwijl de tienduizenden lopers geld inzamelen voor het goede doel. Dit jaar zou dat eenzaamheid zijn. Een belangrijk thema, zeker in deze coronatijd", reageert Hans.

Plan B.

De Bloesemtocht gaat wel door, maar deelnemers lopen de afstanden dit jaar in hun eigen omgeving. En er zal meer anders zijn.

Zie ook: Weer geen Bloesemtocht door corona

"Bij deze editie wandel je niet één dag, maar mag je de hele maand april wandelen. Je kan je inschrijven via rodekruisbloesemmaand.nl. Via die website kan je ook meedoen aan een fotowedstrijd. Het gaat om foto's van de wandelroute in je eigen omgeving. Dus we verwachten veel verschillende foto's", vertelt de vrijwilliger.

Wandelen voor het goede doel

De Bloesemtocht wordt dus altijd voor een goed doel gelopen. Ook dit jaar. Er zal geld ingezameld worden voor projecten van het Rode Kruis tegen eenzaamheid. Hans weet dat de wandelaars gul geven.

Luister naar het radio-gesprek met Hans van Kranenburg:

"Twee jaar geleden hebben we van de donaties een ambulance kunnen kopen voor het Rode Kruis. Dit jaar zijn we net met de voorbereidingen begonnen en hebben lopers al meer dan 11.000 euro gedoneerd. En daar komen de bijdrages van sponsors nog bij. Ons streefbedrag is 100.000 euro", vertelt hij.

Zelf niet gelopen

Hans van Kranenburg kent al jaren de magie van de Bloesemtocht, maar heeft hem zelf nog nooit gelopen "Nee, ik ben gewoon te druk met de organisatie. Mijn kinderen hebben de tocht wel gelopen en mijn dochter helpt tegenwoordig met de organisatie. Dus de Rode Kruis Bloesemtocht hoort echt bij mijn gezin, net als bij het gezin van alle 500 vrijwilligers en de lopers natuurlijk, want zij maken de tocht tot een succes."

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een andere Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.