GGD klaar om verder te prikken met AstraZeneca, wachten is op ministerie

Zodra ze groen licht krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, zijn de Gelderse GGD's klaar om verder te prikken met het AstraZeneca-vaccin. Vandaag oordeelde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes inderdaad een extreem zeldzame bijwerking is van het vaccin, maar dat het voordeel van vaccineren opweegt tegen het kleine risico op de bijwerking.

Of het vaccineren met AstraZeneca daadwerkelijk weer hervat wordt, is nog niet bekend. Daar gaat demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge over. Die heeft advies gevraagd aan de gezondheidsraad.

Britten bieden alternatief

De GGD Gelderland-Midden laat weten dat de GGD's er absoluut klaar voor zijn. Op het moment dat ze een seintje krijgen van het ministerie, worden mensen uitgenodigd om een afspraak te maken. Dat gebeurt meestal per sms, maar het kan ook een brief zijn. Je kan dan een afspraak maken via het landelijke callcenter, dat nummer staat in de sms of in de brief. "We hebben echt voldoende capaciteit om meer prikken te zetten", laat een woordvoerder weten.

Vandaag werd ook bekend dat de Britten mensen onder de 30 een alternatief coronavaccin bieden voor AstraZeneca. De autoriteiten reageren daarmee op 'het toenemende bewijs' dat er een verband is tussen het Brits-Zweedse AstraZeneca-vaccin en zeldzame bloedstolsels, aldus de Britse omroep BBC.

