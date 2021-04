BEKERKOORTS | Bravoure bij Broja voor bekerfinale: 'Respect voor Ajax, maar ons vertrouwen is groot'

Met een typisch Engels accent rijgt hij de zinnen in een rap tempo aaneen. Pas 19 jaar jong, maar al duidelijk gewend aan microfoons en camera's. Ook op de academie van de Londense topclub Chelsea stond de lange spits immers wel eens media te woord. Het gaat spits Broja opvallend makkelijk af, net als het maken van doelpunten in de Nederlandse eredivisie.

Broja luistert aandachtig naar zijn trainer Letsch in de Amsterdam Arena Foto: Orange Pictures

Zijn sportieve loopbaan nam dit seizoen een flinke vlucht. Broja, geboren in een dorp tegen westen van Londen, debuteerde in het nationale team van Albanië en vocht zich na zijn late komst in de voorbereiding al snel in het eerste elftal van Vitesse. Hij scoorde tot nu toe negen keer en bereidde twee doelpunten voor.

Gek gevoel

Zondag staat het toptalent van Chelsea al voor zijn eerste grote finale. "Ik heb er een paar gespeeld op de academie, maar dit is compleet anders. Dit is professioneel voetbal. Een hele grote wedstrijd waar echt naar wordt gekeken. Het is iets speciaals om daar bij te zijn. Ik krijg er een beetje een gek gevoel van. Heel bijzonder om dat op deze jonge leeftijd al mee te mogen maken."

Armando Broja sterk in het duel tegen VVV Venlo Foto: BSR Agency/OrangePictures

Compleet

Broja geldt als een complete aanvaller. Hij heeft in principe alles om uit te groeien tot een topspits, zo vertelde ook technisch directeur Johannes Spors toen hij na veel gesprekken toestemming kreeg om Broja naar Arnhem te halen. Snelheid, kracht, lengte en technisch goed onderlegd, hij heeft het allemaal. Zoals het een echte spits betaamt, leeft ook Broja van goals. "Dat is mijn werk. En als ik daar het team mee kan helpen, is het helemaal goed."

Met respect praat hij over de tegenstander, maar in iedere zin verwerkt hij ook zijn eigen team. "Ajax is de beste ploeg van Nederland. Het wordt heel zwaar, want ze hebben veel kwaliteit. Maar wij hebben ook een heel goed elftal. We spelen met vertrouwen en we stralen vertrouwen uit."

Respect

"Tegen FC Twente speelden we sterk. Dat gaf ons een boost. We staan ook niet voor niets in de finale. Het respect voor Ajax is groot, maar ik heb ook respect voor Vitesse. Het wordt vast een mooie wedstrijd, waarin wij ons eigen voetbal willen spelen. Ik hoop dat we onze job gaan doen en de cup meenemen naar Arnhem."

Tegen Ajax voor de competitie Foto: BSR Agency/OrangePictures

Vier jaar geleden schreef Vitesse geschiedenis. Broja weet ervan, maar daar houdt het ook wel mee op. Deze ambitieuze jongen leeft in het nu en kijkt vooral vooruit. "Tegen FC Utrecht? Oh, was het AZ. Ricky van Wolfswinkel scoorde twee keer? Ik heb zijn naam wel eens gehoord."

Kansen

Het zal hem niet kwalijk worden genomen. Zeker niet als Broja het kunststukje van Van Wolfswinkel uit 2017 in De Kuip herhaalt. "Ik droom altijd van scoren in grote wedstrijden", zegt hij met een dunne glimlach. "Nu is er een kans om dat te doen. Die kansen komen niet vaak voorbij, dat weet ik. Maar het belangrijkste is dat we winnen. Een topclub ontstaat door het winnen van prijzen."

Drie spitsen

Trainer Thomas Letsch zal een van de drie spitsen moeten teleurstellen. Behalve Broja speelde ook Oussama Darfalou regelmatig. Lois Openda was het vaakst zeker van een basisplaats voorin. "De coach kan altijd een beroep op ons doen. Als iemand van de bank komt, wil hij alles geven. Ik heb respect voor de keuze van de trainer. Hij bepaalt. Wij moeten het hem moeilijk maken. Iedereen wil spelen in een finale."

Op de trainingen wordt al een tijdje met de handrem op gespeeld. Niemand wil geblesseerd raken voor 18 april. Het is een angstbeeld, ook voor Broja. "We forceren niets op de training en doen inderdaad wel extra voorzichtig nu. Als iemand zich niet helemaal fit voelt, blijft hij aan de kant. Pasveer sloeg FC Twente ook over uit voorzorg. Je probeert blessures te vermijden."

Europa League

Broja zou graag in Arnhem blijven. Hij weet dat de eredivisie een geschikte competitie is om zich snel te ontwikkelen. Maar Chelsea bepaalt. "Aan het eind van dit seizoen zal er pas duidelijkheid zijn. Zelf zal ik ook nog praten met zijn ouders en zaakwaarnemer. Nog een jaar verhuurd worden aan Vitesse is zeker een optie. En als we in de Europa League gaan spelen, wordt die optie wat mij betreft nog groter", weet de Engelsman.

Scoren tegen VVV in de halve finale in Arnhem Foto: BSR Agency