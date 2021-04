Familie die alles is kwijtgeraakt, krijgt uitstel van rechter: 'Fantastisch nieuws'

De familie Smidt uit Lunteren heeft nog tot 1 augustus de tijd om andere woonruimte te vinden. Dat heeft de rechter bepaald, laat de familie woensdag aan Omroep Gelderland weten. Van de gemeente Ede moeten ze vertrekken van een vakantiepark waar ze al veel langer dan toegestaan bivakkeren. Dat is het gevolg van een jarenlange strijd voor passend onderwijs voor hun gehandicapte zoon Joël. Een strijd waardoor de familie alles is kwijtgeraakt.

De gemeente betoogde afgelopen vrijdag nog dat er in haar ogen geen zwaarwegende omstandigheden zijn om de familie nog langer op het vakantiepark te laten blijven wonen. Een vakantiepark waar ze noodgedwongen sinds 2019 verblijven als gevolg van een strijd die onderhand al ruim zeven jaar duurt.

Juist nu de 19-jarige Joël ondanks alle tegenslag bezig is met zijn staatsexamen, is het volgens hem, zijn zus en zijn ouders cruciaal dat er rust is om dit te kunnen afronden. Hij wil bewijzen dat hij met zijn handicap wel bij de maatschappij kan horen en is daarom vastbesloten zijn diploma te halen.

'Dat is echt een erkenning'

Dat de rechter de bijzondere omstandigheden - in tegenstelling tot de gemeente - wel ziet, doet de familie veel. "Dat is echt een erkenning", zegt vader Ruud hoorbaar opgelucht. Zijn vrouw Dingena vult hem aan: "Het uitstel dat we hebben gekregen is fantastisch nieuws, maar uiteindelijk natuurlijk niet de oplossing. Die erkenning is nu het mooist."

Het gezin Smidt hoopt snel een vervangende woning te vinden, maar de strijd om erkenning te krijgen voor wat er in al die jaren in hun bizarre strijd over ze heen is gekomen, gaat onverminderd door. Van een koopwoning in Zuid-Holland en een doodgewoon leven zijn ze door de chaos binnen het passend onderwijs beland in een moeras aan gevolgen.

'Er zijn meer families zoals wij'

En hoewel de gevolgen voor hen wel heel extreem zijn, staan de problemen waar ze tegenaan zijn gelopen niet op zich. Er zijn veel meer ouders en kinderen die tussen wal en schip zijn geraakt. Ze werken daarom zelf ook aan een boek waarin ze de bizarre strijd in het passend onderwijs optekenen.

"Wij zijn alles kwijtgeraakt, en zo zijn er veel meer kinderen zoals Joël en families zoals wij die kapot gaan aan de situatie. Daar moet een einde aan komen."

Zie ook: Familie moet weg van vakantiepark: 'We zijn alles kwijtgeraakt'