Vakantiepark enige Achterhoekse deelnemer aan landelijke pilot met sneltesten

Ruim 219.000 mensen doen in april mee aan een landelijke pilot met 458 evenementen, mits ze in het bezit zijn van een negatieve coronatest. In de Achterhoek kunnen honderd mensen alleen zwemmen, op zaterdag 17 april bij Marveld Recreatie in Groenlo, de enige Achterhoekse deelnemer aan de pilot.

Het doel van de pilot is de werking van de toegangstesten in de praktijk uit te proberen. "Als dit goed gaat, kunnen er in mei meer evenementen worden gehouden om Nederland stap voor stap op gang te brengen", zegt burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre.

De gemeente heeft geen bemoeienis met de sneltesten. "Dat regelt de Stichting Open Nederland, de bezoekers kunnen ook alleen bij de teststraten van die stichting terecht", zegt ze. "De stichting is een particulier initiatief."

Onderzoeksdoelen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt voor de pilot samen met de cultuur-, sport- en recreatiesector. De onderzoeksdoelen zijn: vinden bezoekers het evenement veilig genoeg om te bezoeken, hoe ervaren ze een test vooraf om toegang te krijgen, hoe ervaren de organisaties de controle op een geldig negatief testbewijs, werken de ondersteunende apps en ICT goed en werken de speciaal hiervoor gebouwde teststraten.

De bezoekers kunnen onder meer naar sport- en jeugdactiviteiten, zwembaden, casino's en speelhallen, dierentuinen, attractieparken, Keukenhof, musea, theaters, concerten en poppodia.

Het overgrote deel van de deelnemers woont in Noord-Holland, namelijk bijna 89.000 mensen. Ze kunnen kiezen uit 136 evenementen. Nummer 2 op de lijst met de meeste deelnemers en evenementen is Zuid-Holland met ruim 34.000 mensen en 59 evenementen. Gelderland is, nét na Utrecht, met ruim 19.000 deelnemers de vierde provincie in de rij, met 29 evenementen.

Vraagtekens

Waar Doornroosje (Nijmegen) en het Musis Theater (Arnhem) enkele optredens mogen organiseren, doen Achterhoekse theaters niet mee in de pilot. “Ze hebben gekozen voor zalen in de buurt van grote testlocaties”, zegt directeur Charles Droste van het Doetinchemse theater Amphion, dat wel een aanvraag had gedaan om aan de pilot mee te kunnen doen.

Droste plaatst vraagtekens bij het doel van de pilot: “Wat mij verbaast is dat er onderzocht wordt of theaters coronaproof open kunnen, hoewel we dat allang hebben bewezen. Deze pilot is om het publiek licht aan het einde van de tunnel te laten zien. Tegen de tijd dat de uitkomsten er zijn, is er een nieuwe werkelijkheid.”

