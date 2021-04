Aaltense kinderen naar LEGO-finale

“Ik vond het spannend, maar toen ik naar de score keek en zag dat we honderd punten boven de rest uitstaken was dat wel veel”, aldus Floortje Maathuis. Naast het stapelen van blokjes is het programmeren van missies, opdrachten die de robot uit moet voeren, van belang tijdens de LEGO-wedstrijd. Daan en Floortje wonnen omdat hun geprogrammeerde robot de meeste punten haalde bij het uitvoeren van de missies. “De robot moet bijvoorbeeld iets optillen of iets verplaatsen”, legt Daan Bussink uit. Het duo werd tijdens de bouw begeleid door STEAM Academy, een stichting die kinderen met techniek en wetenschap in contact brengt. “De FIRST LEGO League is een wedstrijd voor robotica, maar het doel is eigenlijk dat ze gewoon plezier hebben,” aldus begeleider Bart van den Broek. “Gewoon lekker programmeren, het bouwen van een robot en het samen zijn en samen denken.”



Plezier hadden Daan en Floortje de afgelopen maanden genoeg. Niet zozeer het bouwen, maar het programmeren van de robot vonden de twee het leukst. “Ik kan nooit zolang stilzitten met het friemelen van al die kleine blokjes, daarom vind ik programmeren wat fijner”, zegt Floortje. Normaal bouwen tien personen binnen de wedstrijd aan een robot. De bijzondere naam van het duo, ‘Replay Broodje Kebab’, refereert naar de rest van de teamleden die dit jaar niet mee konden doen door de coronamaatregelen. “Vorig jaar was er iemand die wilde dat de naam van het team ‘Broodje Kebab’ werd", vertelt Daan. "Het thema van de FIRST LEGO League dit jaar is ‘Replay’ dus we vonden het een goed idee om die twee te combineren."



Benelux finale

Daan en Floortje mogen door naar de finale van de Benelux die 17 april plaatsvindt. Het doel daar is voor begeleider Bart duidelijk: “Het is voor ons de eerste keer dus we hebben niet echt een idee wat de kwaliteiten zijn van de andere teams die meedoen. Ons doel is dat we meedoen het belangrijkste vinden, als je er plezier in hebt komt de rest ook goed.” Waar Daan hoge verwachtingen heeft, weet Floortje niet of ze ook de internationale titel behalen: “Ik denk niet dat we gaan winnen, maar ik vind het leuk om mee te doen.”





