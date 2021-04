Woede om uitstel drugswet: 'Wij zien op straat de gevolgen'

Het is inmiddels een week geleden dat demissionair minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis een brief naar de Tweede Kamer stuurden, waarin ze uitleggen dat de wetswijziging uitgesteld wordt, waarschijnlijk zelfs tot 2022.

In de nieuwe wet, waarvan Blokhuis eerder nog tegen Omroep Gelderland zei dat die begin 2021 gepland stond, worden niet alleen individuele drugs, maar ook groepsstoffen verboden. Op dit moment kan een bestaande illegale drug met een kleine aanpassing toch weer legaal worden.

Iedere jongere die ik spreek, kent wel iemand die 3-MMC gebruikt

Burgemeester Haseloop was eind 2020 een van de eersten die het kabinet opriep met zo'n oplossing te komen. "Dit is in onze gemeente een groot probleem, vooral 3-MMC", legt ze uit. "4-MMC werd verboden, maar door een kleine aanpassing hebben we nu een ander product, en kunnen wij daar weinig tegen doen."

Gerjan van 't Hul stapte uit het leven na het gebruik van 3-MMC. Zijn ouders strijden voor een verbod op de nu nog legale designerdrug. Bekijk de video. De tekst gaat eronder.

In Oldebroek is de handel in 3-MMC - ook wel poes of miauw miauw genoemd - inmiddels wel verboden volgens de Algemene Plaatselijke Verordening. "Maar dat geldt alleen voor de openbare ruimte. Wat er achter de voordeur gebeurt kunnen wij niet handhaven. Iedere jongere die ik spreek, kent wel iemand die 3-MMC gebruikt."

In gesprek met ouders en jongeren

Dat probleem herkent ook Maikel Boomkamp, jeugdagent in Aalten. Of het gebruik van 3-MMC in die gemeente nog steeds toeneemt is lastig te zeggen, nu het leven van veel jongeren minder op straat afspeelt door de avondklok.

"Maar dat het nog steeds speelt, weet ik zeker", aldus een bezorgde Boomkamp. "Ik spreek nog regelmatig ouders en jongeren zelf die worstelen met het drugsgebruik." Hij vindt het dan ook erg spijtig dat het verbod er voorlopig nog niet komt. "Een verbod betekent niet alleen dat we kunnen handhaven, maar ook dat jongeren beter gaan inzien dat het een gevaarlijke drug is. Bovendien mag het dan niet meer zomaar verkocht worden en mag er ook niet langer geflyerd worden door handelaren."

Zie ook: Zorgen om legale drug Poes: 'We vinden kinderen van 15 laveloos op straat'

De jeugdagent zet inmiddels wel vol in op preventie, samen met de gemeente en middelbare scholen. "Ik ben bijvoorbeeld met de wethouder en enkele jongeren in gesprek gegaan over wat ze nodig hebben in Aalten. Is er bijvoorbeeld sprake van verveling? Kunnen we ze ergens mee ondersteunen?"

Boomkamp hoopt ook weer meer voorlichting te kunnen geven over de risico's van 3-MMC als de scholen straks volledig open kunnen. "Maar het zou mooi zijn als we beide kunnen doen, voorkomen en handhaven."

'Verbod prioriteit geven'

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is handhaving te duur en moet daar extra budget voor vrijgemaakt worden. Daar moet de Tweede Kamer toestemming voor geven, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid kiest ervoor dat aan het nieuwe kabinet over te laten.

Zie ook: Ouders overleden Gerjan: 'Ongelofelijk dat designerdrug 3-MMC nog niet verboden is'

"Maar dat is grote onzin", vindt burgemeester Haseloop. "Ik kan me best voorstellen dat er in Amsterdam nu geen geld vrijgemaakt kan worden voor handhaving op 3-MMC, maar laat ons in Oost-Nederland zelf onze eigen afweging maken. Hier is dit een groot probleem, dat ik graag prioriteit zou geven. Verbied het nou eerst, dan kunnen wij handhaven."

Tekst gaat verder onder de foto.

Burgemeester Tanja Haseloop is teleurgesteld over de uitstel van het verbod op designerdrugs. Foto: Omroep Gelderland

Haseloop zegt de keuze niet te begrijpen. "Ik probeer ouders en jongeren hier uit te leggen wat voor troep dit is. Hoe kan ik ze dan nu vertellen dat het demissionaire kabinet er geen prioriteit aan geeft?" Dat 3-MMC zelf wellicht alsnog verboden wordt, helpt volgens haar niets. "Dat is een doekje voor het bloeden. Dan hebben we binnen de kortste keren 6-MMC ofzo, waar we weer niets tegen kunnen doen."

Dat beaamt ook de Aaltense agent Maikel Boomkamp. Een totaalverbod op alle designerdrugs is volgens hem veel beter. "Deze wet moet zo snel mogelijk worden ingevoerd, dan kunnen we wat aan het echte probleem doen", besluit de burgemeester van Oldebroek.