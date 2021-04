'Renkums Beekdal is droogte nog niet te boven'

Met behulp van watermolens werd er in de zeventiende eeuw graan gemalen en papier geproduceerd in het Renkums Beekdal. Inmiddels heeft de natuur de boel weer overgenomen en leven er zeldzame planten en dieren. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben hun sporen nagelaten. Zo is de Molenbeek sinds anderhalf jaar compleet drooggevallen.

Het gebied is al meer dan honderdduizend jaar oud, vertelt boswachter Silvia Blom van Staatsbosbeheer tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. Het dal ontstond in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Bronnen en sprengen voeden de beken die door het gebied stromen. Het water is er dan ook kraakhelder. De drooggevallen Molenbeek baart Blom zorgen. Het watertekort is volgens haar het gevolg van een afname van de hoeveelheid neerslag en een toename van het watergebruik door mensen.

Vlonderpad vernieuwd

Het Renkums Beekdal is geliefd bij wandelaars. Een vlonderpad voorkomt dat zij natte voeten krijgen en dat zeldzame planten worden vertrapt. Later in het seizoen staan er orchideeën en wateraardbeien in bloei. De planken op het vlonderpad zijn vorige maand vernieuwd, vertelt de boswachter. Na tien jaar was het tijd voor onderhoud van het pad.

De bekendste bewoner van het Renkums Beekdal is Henk. Hij woont in een boom...

"Koning Willem III kwam hier zwemmen"

Aan de overkant van het Renkums Beekdal ligt de Oliemolenbeek. Door deze beek stroomt nog wel water. Op de oevers van deze beek vallen deze tijd van het jaar vooral de kleine, felgele bloemetjes op. Dat is speenkruid, legt Blom uit. In de bomen langs de beek leven eekhoorns en vijf verschillende spechtensoorten. Het schijnt dat Koning Willem III in de zwemvijver even verderop eind negentiende eeuw nog heeft gezwommen. Het Renkums Beekdal is dan ook rijk aan cultuurhistorie. Ecologisch gezien is het gebied belangrijk als verbindingszone tussen de voedselarme Veluwe en de uiterwaarden van de Rijn.

In de bossen grenzend aan het dal leven eekhoorns, boommarters en vijf verschillende spechtensoorten. Wie heel veel geluk heeft, treft op de oevers langs een van de beken een zonnende ringslang. Naar deze reptielen is ook de slangenkuil vernoemd..

Bij het Renkums Beekdal bevindt zich ook een bezoekerscentrum. In verband met de coronamaatregelen is het centrum momenteel gesloten.

