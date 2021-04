Gevluchte Jacob (13) beduusd van alle steun om in Nederland te blijven

Jacob (zijn achternaam wil hij niet noemen) kijkt een beetje bedremmeld als hij woensdagmorgen zijn middelbare school in Ubbergen binnenloopt en daar de levensgrote tekst ‘Jacob blijft hier. Tina blijft ook’ ziet hangen.

“Ik vind eigenlijk aandacht al niet zo heel leuk. Maar ik vind het wel fijn dat het zo veel herrie maakt en dat het alleen maar goede reacties krijgt. Want ik denk dat het serieus gaat helpen”, reageert hij.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Bom doodt vriendje van Jacob

Jacob en zijn moeder Tina komen uit het door oorlog verscheurde Syrië. Vijf jaar geleden is voor Tina de maat vol als er op Jacobs school een bom ontploft, waarbij haar zoon gewond raakt en een van zijn vriendjes ter plekke overlijdt. Ze wil naar Europa, maar durft niet over zee. “Mijn moeder wilde mij veilig uit het land krijgen. Maar niet via de boot over zee”, legt Jacob uit.

Omdat voorouders van Tina begin vorige eeuw in Armenië verbleven, probeert ze via een Armeens paspoort een visum voor Europa te krijgen. Haar was verteld dat dat kon en op die manier probeerde ze een overtocht over zee in een gammel bootje te voorkomen. Maar tevergeefs. Uiteindelijk gaat Tina met haar zoon toch in een bootje naar Europa.

Streng IND-beleid

De twee komen terecht in Kamp Heumensoord bij Nijmegen waar zij journalist Kees van den Bosch leren kennen, die hen samen met anderen helpt. Van den Bosch neemt hen drie maanden in huis, waarna ze een flat vinden. Met steun van het netwerk van de journalist van De Groene Amsterdammer en de Voedselbank kunnen zij zich redden. Jacob doet het inmiddels goed op school en zit in de eersteklas van de havo.

Tekst gaat verder onder de foto.

Spandoek voor Jacob en zijn moeder. Foto: Omroep Gelderland

Van den Bosch voert namens moeder en zoon het woord: "Het beleid van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.) is heel streng. Als er een juridische mogelijkheid is om vluchtelingen te weigeren, dan doen ze dat. Haar moeder, grootmoeder en twee ooms zijn inmiddels Nederlander, maar daar kijkt de IND niet naar."

Sprankje hoop

De mogelijkheid om Tina en Jacob te weigeren, ziet de IND nu Tina in Armenië een paspoort heeft aangevraagd. Hoewel ze daar allang afstand van heeft gedaan, vindt de IND dat moeder en zoon naar Armenië moeten.

Juridisch gezien is er nog een sprankje hoop, vertelt Van den Bosch: "Ze wachten op het definitieve besluit van de IND over een dag of tien. Hun advocaat voert aan dat ze onderdeel uitmaakten van een groep van ongeveer honderd Armeense Syriërs die naar Nederland gevlucht is. En de meesten van hen kregen een verblijfsvergunning, omdat ze gevlucht waren voor de oorlog in hun land."

Ik ken daar niemand, ik ben er nooit geweest

Voor Jacob is uitzetting naar Armenië een waar schrikbeeld. “Daar heb ik geen toekomst”, benadrukt de 13-jarige. “Ik ken daar niemand, ik ben er nooit geweest. Ik ben al vijf jaar hier. Ik heb hier al mijn activiteiten, ik zit op breakdance, ik zit op gitaarles, ik zit hier op school, havo. Dus hier is gewoon mijn toekomst.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Jacob in de klas. Foto: Omroep Gelderland

Klasgenoten willen dat hij blijft

En zo denken zijn klasgenoten er ook over. Het is een hele aardige jongen, heel sociaal, zo vertelt Ghazal Hakimi. Yenthe Leeverink kwam er pas onlangs achter dat Jacob hier niet geboren is. “Ik had altijd gedacht dat het gewoon een Nederlandse jongen was, zo doet hij zich ook voor.” Neo van Rijn voegt toe: “Hij spreekt vloeiend Nederlands.” Ghazal vult aan: "En dan moet hij nu naar zo’n land waar hij niemand kent, niet eens de taal spreekt. Dat is een beetje raar.”

Yenthe zou het zelf heel moeilijk vinden: "Vooral ook omdat ik de taal dan niet ken en ik weet niet hoe de cultuur daar is." "Hij hoort hier gewoon thuis, hij is gewoon Nederlands”, vindt Ghazal. Yenthe voegt toe: “Hij voelt zich hier op zijn plek. Dit is gewoon in principe zijn land.” Neo besluit: “Ik hoop dat hij een paspoort krijgt en gewoon in Nederland kan blijven."

Steun in gemeenteraad en Tweede Kamer

Alle Nijmeegse fracties, met uitzondering van Nijmegen.NU en de VVD, steunen een verklaring dat Jacob en zijn moeder hier moeten blijven. “Jacob hoort hier. Met zijn moeder Tina”, zo schrijven zij. “Dat hun Armeense achtergrond nu wordt gebruikt om ze uit te zetten naar een land waar ze nog nooit zijn geweest en waarvan ze de taal niet spreken, vinden wij onrechtvaardig en inhumaan.”

Ook in de Tweede Kamer zijn inmiddels vragen ingediend over de kwestie. De discretionaire bevoegdheid waarbij de staatssecretaris van het beleid kan afwijken, is onder Rutte III afgeschaft. Toch denken betrokkenen, zoals programmamaker Sinan Can, dat er juist nu er nieuwe formatieonderhandelingen komen nog een sprankje hoop is voor Jacob.

En Jacob zelf? Die probeert niet te denken aan het schrikbeeld van Armenië en doet hard zijn best in de eerste klas van de havo. Want er is zelfs een kans dat hij naar het vwo kan. Als hij hier mag blijven tenminste.

